“Stop per UeD”. Maria De Filippi, il pubblico non sarà felice ma Mediaset ha deciso così: i dettagli

Uomini e Donne continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nelle ultime puntate si è presentata in studio una corteggiatrice di Alessandro Rausa, il cavaliere 92enne che da tempo frequenta il dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Si chiama Michela. Appena si è seduta ha raccontato di volere corteggiare Alessandro e gli opinionisti le hanno subito chiesto curiosi: “Ma questo Alessandro o l’altro?”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti si riferivano ad Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Ida Platano che di anni ne ha 38, dopo averla vista da vicini. In effetti Michela sembra molto giovane per Alessandro ed è stato a quel punto che li ha sorpresi. Ha dapprima confermato di volere corteggiare proprio Alessandro Rausa, poi il colpo di scena: “Io ho 80 anni”. “Quanti?!”, le hanno chiesto in coro, increduli, gli opinionisti di UeD. E Michela ha confermato l’età appena detta: “Per quello ho scelto lui”. A quel punto Tina ne ha approfittato per prendere in giro la sua nemica storica, Gemma Galgani.

Leggi anche: “È tornato in studio”. Notizia boom su UeD: prima l’assenza misteriosa e ora il ritorno in grande stile





UeD sospeso, non andrà in onda nel periodo natalizio

Nel frattempo sono uscite le notizie sui cambi di programmazione di alcune trasmissioni che vanno in onda sulle reti Mediaset per il mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla sospensione di diverse trasmissioni in vista del periodo natalizio. È il destino in dote a Uomini e Donne, la popolarissima trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi, la quale si fermerà per qualche settimana. Stessa sorte anche per Barbara d’Urso e il suo appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 che, quest’anno, sta facendo fatica a imporsi dal punto di vista auditel.

Per Uomini e donne, ad esempio, arriverà il momento di congedarsi dal daytime feriale per un po’ di tempo. La sospensione sarà legata al periodo natalizio: i vertici Mediaset hanno preferito mandare in ferie la trasmissione ed evitare così di “sprecare” puntate nelle giornate di festa. Di conseguenza, da metà dicembre l’appuntamento con Uomini e donne sarà sospeso per qualche settimana in daytime e, al suo posto, ci sarà spazio per degli appuntamenti speciali con la soap opera Terra Amara.

Cambiamenti anche per quanto riguarda Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Anche quest’ultimo sarà sospeso a metà dicembre e, al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda di film che occuperanno la fascia pomeridiana, fino a quando non partirà l’appuntamento con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti. In access prime time, invece, risulta confermato l’appuntamento con Striscia la notizia, in onda ininterrottamente anche durante il periodo delle feste. In prima serata, invece, non si fermerà il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, di cui però sarà trasmesso un singolo appuntamento settimanale.