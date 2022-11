A UeD si presenta una nuova dama, Angela. O meglio una corteggiatrice di Alessandro Rausa, il cavaliere 92enne che da tempo frequenta la trasmissione di Maria De Filippi, dove ha subito conquistato il pubblico, e che a lungo è stato legato a Pinuccia, che insieme a Gemma Galgani è sempre nel mirino di Tina Cipollari.

Ma gemma nuova puntata del dating show ha avuto l’opportunità di incontrare altre due donne, arrivate nello studio di Cinecittà proprio per lui. Una si chiama Michela. Appena si è seduta ha raccontato di volere corteggiare Alessandro e gli opinionisti le hanno subito chiesto curiosi: “Ma questo Alessandro o l’altro?”.

Michela UeD, l’età della dama “sconvolge” lo studio

Tina Cipollari e Gianni Sperti si riferivano ad Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Ida Platano che di anni ne ha 38, dopo averla vista da vicini. In effetti Michela sembra molto giovane per Alessandro ed è stato a quel punto che li ha sorpresi. Ha dapprima confermato di volere corteggiare proprio Alessandro Rausa, poi il colpo di scena: “Io ho 80 anni”.

“Quanti?!”, le hanno chiesto in coro, increduli, gli opinionisti di UeD. E Michela ha confermato l’età appena detta: “Per quello ho scelto lui”. A quel punto Tina ne ha approfittato per prendere in giro la sua nemica storica, Gemma Galgani, invitandola a fare un confronto: “Guarda la signora. Tu dici di portare bene i tuoi anni. Guarda lei”. Comunque, per spazzare via ogni dubbio sull’età della nuova corteggiatrice di Alessandro è intervenuta Maria De Filippi: “È la verità”.

Michela, che arriva da Milano, ha poi raccontato di sé: “Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, anche il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”. E ancora: “Sono divorziata e ho avuto una relazione durata 33 anni. Recentemente, questa persona è scomparsa. Sono venuta a conoscerti perché sei una persona che mi piace molto. Sei corretto, educato, non gridi mai. Sei un vero signore”.