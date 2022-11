“Basta, sono stanca”. UeD trema, Tina Cipollari ha visto troppo e vuota il sacco

A Uomini e Donne c’è stata una Tina Cipollari furiosa nella puntata dell’11 novembre, l’ultima di questa settimana. Già i telespettatori si erano riversati sul web, manifestando tutta la loro rabbia per quanto stesse avvenendo in studio, soprattutto alla luce di due protagonisti che continuano a far parlare di loro da ormai tempo immemore. Ma stavolta l’opinionista del dating show non ci ha visto più e ha cominciato a sbottare. Parole molto chiare, inequivocabili, che non lasciano decisamente spazio a nessun tipo di interpretazione.

Prima di dirvi il motivo della furia a Uomini e Donne di Tina Cipollari, nelle ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato a parlare di Ida Platano: “Ida non è cambiata dopo l’estate, ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come ha affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così ‘immenso’”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari su Ida e Riccardo: “Sono stanca”

Durante la puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha ascoltato attentamente ciò che è accaduto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno nuovamente iniziato ad attaccarsi a vicenda, ricreando situazioni simili che si sono verificate già in passato. Il pubblico aveva già manifestato insofferenza per questa situazione nei giorni scorsi e stavolta ci ha pensato la collega di Gianni Sperti a mettere forse il punto definitivo sulla storia. La Vamp è stata molto diretta e ha praticamente zittito la dama e il cavaliere.

Queste le parole di Tina Cipollari, riportate anche dal sito Gossip e Tv: “Ma è possibile che solo loro due trovano queste complicazioni? Ma ci svegliamo da questo incantesimo di lui e di lei? Siete ridicoli, ridicoli chi ci crede. Quando l’amore diventa troppo razionale… L’amore quando è reale, quando ti parte dal cavolo del cuore, non pensi a niente. Quando iniziano questi discorsi… Io sono stanca, ma non di te, ma proprio di sentire queste frottole. Posso capire che uno una volta può sbagliare, ma sono tre o quattro anni che sentiamo tutta questa cosa”.

Siete d’accordo con il pensiero di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/za8lJCKAuD — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 11, 2022

Infine, Tina Cipollari ha esclamato davanti a tutto lo studio: “Anche prima di Alessandro, lui rivanga sempre il passato. O lo fa apposta. A me sembra che tu Riccardo, quando sei certo che questa donna sta ricominciando riparti”. E queste affermazioni della donna hanno trovato ampio consenso nel pubblico.