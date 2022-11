UeD, Riccardo Guarnieri non crede a Ida Platano. Il cavaliere tarantino ha sparato a zero sul settimanale di Uomini e Donne. Un lungo sfogo che inizia dal radicale cambiamento che la dama bresciana ha avuto nei suoi confronti. “Ida non è cambiata dopo l’estate, ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come ha affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così ‘immenso’”.



E ancora: “Era sempre ferma sulle sue posizioni senza mettersi mai in discussione. Atteggiamento che è stato confermato anche dalla nostra cena della scorsa primavera, e da quello che è accaduto quando mi ha bloccato ovunque, pochi giorni dopo aver dichiarato amore immenso nei miei confronti. La cosa che mi stupisce, e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”.

UeD, Riccardo Guarnieri non crede a Ida Platano: il motivo



Chiuso l’amore Riccardo vorrebbe un rapporto sereno con la dama. “Non guardarsi in faccia, non salutarsi e non stringersi la mano, dopo tutto quello che io e Ida abbiamo vissuto, mi sembra assurdo. Tra noi non sono successe cose tanto gravi da ignorarci completamente, in fondo. E poi dietro a una stretta di mano potrebbe non esserci nulla, ma potrebbe esserci anche qualcosa di grande”.



Secondo Riccardo Guarnieri il vero cambiamento di Ida si vede attraverso Alessandro Vicinanza. “Adesso è tutto diverso: con Alessandro, da quando si frequentano di nuovo, va tutto liscio come l’olio nonostante – conoscendola – ci siano state cose a cui avrebbe potuto attaccarsi per polemizzare. Mi ha molto stupito e mi sembra molto strana tutta questa tolleranza. […] Mi sembra anche strano che a quarant’anni si possa modificare così il proprio modo di essere”.



Di colpi bassi, però, la dama ne ha mandati: “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto (di Roberta Di Padua n.d.R.), e ho trovato questa affermazione molto forte. Non credo nella scusa che quando si è arrabbiati si perda lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva. Mi ha ricordato la Ida di due anni fa con cui, dopo la pandemia, avevo chiuso proprio perché mi aveva detto parole altrettanto forti”.

