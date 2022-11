Ida Platano è uscita da UeD insieme ad Alessandro Vicinanza. Il ‘colpo di scena’, visti i precedenti e le recenti dichiarazioni su e di Riccardo Guarnieri, è arrivato nel corso della registrazione di Uomini e donne avvenuta il 4 novembre scorso. Non si è ancora vista, dunque in tv.

Ma le anticipazioni del dating show di Canale 5, che come tutti sanno è registrato, ci dicono che Ida ha compiuto questo passo importante: lasciarsi alle spalle il passato e concedere una seconda possibilità ad Alessandro, nonostante i loro alti e bassi. E ovviamente lasciare così lo studio che ha frequentato per anni divenendo una delle protagoniste principali.

Ida Platano e Alessandro, è successo dopo la scelta a UeD

Durante le ultime settimane di permanenza a UeD Ida Platano ha avuto modo di frequentare ancora il suo ex Alessandro, col quale in passato aveva provato a costruire una storia d’amore. Una serie di uscite, nel dettaglio, che a quanto pare l’hanno fatta rendere conto che forse era il momento di dare una svolta al suo percorso sentimentale e voltare pagina definitivamente.

Così, nella registrazione del 4 novembre, l’annuncio a Maria De Filippi, opinionisti e pubblico presente in studio: ha abbandonato lo studio insieme ad Alessandro Vicinanza, pronta a viversi questa storia d’amore lontana dai riflettori (e anche da Tina Cipollari, che è stata molto critica). Sono passati dei giorni, cosa è successo dopo la scelta? Lei si è immortalata con Gemma a Torino e al momento i due protagonisti del trono over non si sono ancora mostrati insieme sui social.

E questo – anche se le regole di UeD impongono di non “spoilerare” sui quello che accade nel corso delle registrazioni fino alla messa in onda – ha generato non pochi dubbi. Molti sostengono che questo amore con Alessandro non avrà vita lunga, perché in fondo Ida sarebbe ancora innamorata del suo ex Riccardo.: ”Dureranno pochissimo. A gennaio la rivedremo in studio, perché lei ama ancora Riccardo” e “Tanto non durerà questa storia. Lei non era affatto convinta”, si legge.