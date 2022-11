Un altro lutto ha colpito la famiglia di UeD. Solo pochi mesi fa la scomparsa dell’ex tronista Manuel Vallicella aveva sconvolto tutti, conduttrice, addetti ai lavori e protagonisti del programma. Ex corteggiatore di Ludovica Valli, è stato trovato senza vita all’interno del suo negozio di tatuaggi.

Una notizia choc che colpì profondamente il cast ma anche il pubblico di UeD: tutti ricordano ancora oggi il suo garbo, l’educazione e l’umiltà. Quindi la decisione di omaggiarlo in tv, dedicandogli un segmento della puntata trasmessa nel giorno della sua scomparsa.

UeD lutto: addio a Luigi

Nelle ultime ore un altro lutto a UeD. A darne notizia, sul suo profilo ufficiale Instagram, Ida Provenzano, storica collaboratrice di Maria De Filippi e dei programmi targati Fascino. Da anni dietro le quinte della trasmissione, ha postato un commovente post in cui annunciava la morte di uno dei cameraman presenti in studio: Luigi.

“Difficilmente nella vita si incontrano persone come te, gentili, sorridenti, pure. Qualsiasi cosa serviva non ha mai mostrato un dubbio o detto non lo so se si può fare – ha scritto la collaboratrice UeD sotto a una bella foto di Luigi dietro la macchina da presa – Tu rendevi tutto possibile e tutto semplice”.

E ancora, sempre nel post dedicato al cameraman scomparso: “Speravo in un miracolo perché il mondo infame di oggi aveva bisogno di una persona come te. Luigi”. Immediata la reazione di alcuni dei protagonisti di UeD alla notizia di questo lutto. Gianni Sperti e Ida Platano, ma anche Pamela Camassa (la compagna di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island) hanno subito commentato.