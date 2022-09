Aveva 35 anni Manuel Vallicella. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne per il corteggiamento a Ludovica Valli che poi nel suo percorso scelse Fabio Ferrara. Manuel Vallicella si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche il cuore dei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Divenne tronista qualche tempo dopo, ma interruppe quell’esperienza dicendo di non essere adatto a quel mondo. Nelle ultime ore la terribile notizia: Manuel Vallicella è morto, si è tolto la vita.

La notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di Uomini e Donne, il quale ha dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita. Anche il blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram ha confermato la morte di Manuel Vallicella: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”.

Manuel Vallicella cosa è successo a UeD, dolore per la sua morte

L’ex tronista soffriva di depressione soprattutto dopo la morte della madre nel 2019. Enrico Ciriaci ha spiegato a Fanpage i motivi del suicidio. “Ho saputo della morte di Manuel ieri sera –– Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo. Era vittima di depressione da quando, 3 anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio”.

Ludovica Valli ha ricordato Manuel Vallicella pubblicando un collage con alcuni momenti trascorsi durante le esterne a Uomini e Donne. “Sono sconvolta, sono senza parole… Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”, le parole dell’influencer in ricordo del 35enne morto suicida.

il breve omaggio di #uominiedonne a manuel vallicella 💔 pic.twitter.com/w27MH8558i — claudia ⛈ (@arrogantdikhead) September 21, 2022

I funerali dell’ex tronista Manuel Vallicella dovrebbero tenersi venerdì 23 settembre, come ha riportato Amedeo Venza. La produzione di UeD lo ha ricordato con un messaggio sui social: un semplice “Ciao Manuel RIP” accompagnato da una foto di quando era tronista. Poi è intervenuta Raffaella Mennoia, autrice del programma, che ha scritto un messaggio per lui: “Sono ore che scrivo e poi cancello. Mi si spezzano le parole, non scorrono dal cuore e si fermano alla mano. Provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere… allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare…”. E poi la speranza, quella che tutti abbiamo oggi, dopo questa straziante notizia: “La tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel Riposa in Pace”.

