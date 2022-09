Cordoglio per Manuel Vallicella, l’ex tronista ed ex corteggiatore di UeD: è morto suicida a 35 anni e ora l’amico svela il motivo. È lo stesso amico che ha dato l’annuncio che ha scioccato tutti nella mattinata di mercoledì 21 settembre 2022.

Enrico Ciriaci, e poi l’esperto di gossip Amedeo Venza, ha dato per primo la notizia e ora, contattato dal sito Fanpage ha raccontato le circostanze della prematura scomparsa del 35enne: il motivo del suicidio di Manuel Vallicella sarebbe dipeso da una depressione sopraggiunta dopo la morte della madre.

Manuel Vallicella motivo suicidio: parla l’amico

“Ho saputo della morte di Manuel ieri sera – ha spiegato al sito – Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo. Era vittima di depressione da quando, 3 anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio”.

Nessun problema di dipendenza, nessun problema economico, nessuna delusione amorosa alla base del suicidio di Manuel Vallicella: “Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole”. Il motivo, come detto, sarebbe stata questa forte depressione mal curata. Enrico Ciriaci ha aggiunto che il suo amico si è tolto la vita nel suo studio dove faceva tatuaggi.

“Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio. […] Lo vedevi che c’era qualcosa che non andava. Però conoscevamo i motivi del suo silenzio [la morte della mamma, ndr] e non abbiamo dato peso alla situazione, lo associavamo alla depressione legata alla scomparsa della madre. Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto. Anche perché Manuel è sempre stato un ragazzo pieno di vita”.

“Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato. Uno come lui che aveva fatto un programma televisivo, che era un po’ conosciuto e aveva ormai la sua fama, non pensavamo sarebbe arrivato a togliersi la vita per questa cosa. So che è durissima perdere un genitore ma aveva 35 anni, non 10, la vita va avanti. Immagino abbia avuto una debolezza in quel momento”, ha concluso l’amico di Manuel Vallicella.