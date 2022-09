L’ultimo post di Manuel Vallicella, l’ex UeD morto suicida la sera del 20 settembre 2022. La notizia della scomparsa dell’ex corteggiatore e tronista del dating show di Maria De Filippi ha lasciato sconvolti i telespettatori sotto choc e da questa mattina in tantissimi si stanno riversando sui social del 35enne per lasciare dei messaggi in suo ricordo.

Manuel Vallicella è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Arrivato in studio per corteggiare Ludovica Valli. Arrivò fino al fatidico momento della scelta, ma alla fine la sorella di Beatrice preferì abbandonare lo studio con Fabio Ferrara, con cui poi ha partecipato a Temptation Island per poi dirsi addio poco dopo. All’epoca della scelta, Manuel Vallicella si era distinto per aver abbracciato Ludovica Valli e averle detto che per lui sarebbe rimasta sempre la sua principessa.

Morto Manuel Vallicella di UeD, corteggiatore e tronista dal cuore d’oro: “Si è suicidato”





Un atteggiamento composto e sempre gentile e proprio per questo suo carattere molti telespettatori avevano chiesto a gran voce il suo ritorno in studio. Così Maria De Filippi lo chiamò, ma lui decise di lasciare poco dopo. “Non sono la persona adatta per stare qui e ho bisogno di trovare la mia serenità con le persone che mi vogliono bene”. Il ragazzo si era scusato anche con le sue corteggiatrici: “Loro non c’entrano niente, il problema sono io”, aveva raccontato Manuel Valliccella nello studio di UeD, che in quel periodo doveva fare i conti anche con la madre, purtroppo morta tre anni fa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti e in molti, accorsi sul suo account Instagram per un ultimo saluto, hanno notato l’ultimo post di Manuel Vallicella. L’ex tronista di UeD aveva postato un selfie con una scritta che ora, alla luce della notizia della morte avvenuta per suicidio, ha tutto un altro senso: “Si può dire tanto senza dire niente”, accompagnato da un cuore nero.

“Ha sempre sofferto questo ragazzo….forse nessuno ne sapeva nulla ma aveva gli occhi tristi”, “Vola alto assieme alla tua mamma… nei tuoi occhi si leggeva sempre tanta tristezza e tenerezza rip”, “In questo ultimo scatto si notava già tanta sofferenza, gli occhi non mentono mai… “, sono solo alcuni dei commenti all’ultimo post pubblicato da Manuel Vallicella.