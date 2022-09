Morto Manuel Vallicella. Nel 2016 ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne Trono Classico durante il corteggiamenti di Ludovica Valli, che alla fine del suo percorso nel dating show aveva scelto Fabio Ferrara, con il quale ha poi partecipato a Temptation Island e poco si è lasciata.

Nel corso del programma condotto da Maria De Filippi, Manuel Vallicella si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche il cuore dei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo l’esperienza come corteggiatore e una breve parentesi da tronista, il giovane, sempre amato e seguito sui social, aveva deciso si cambiare vita e e a differenza di molti suoi ex colleghi di UeD non si era lanciato nel mondo delle sponsorizzazioni di Instagram ma aveva aperto uno studio di tatuaggi.





Morto Manuel Vallicella, corteggiatore e tronista di Uomini e Donne

Grande appassionato di tatuaggi, dopo aver lavorato per anni come operaio, Manuel Vallicella era riuscito a realizzare il suo sogno. Dopo il no di Ludovica Valli il giovane aveva detto di essere comunque contento per l’esperienza e aveva ringraziato Maria De Filippi ‘’l’unica ad aver capito veramente’’. Proprio per questo modo di fare, i telespettatori di Uomini e Donne avevano più volte chiesto a gran voce di sceglierlo come tronista.

Manuel Vallicella era arrivato sul trono rosso di Uomini e Donne, ma dopo qualche tempo, scusandosi con le corteggiatrici, gli opinionisti e la stessa Maria De Filippi, aveva deciso di concludere il suo percorso spiegando di non essere adatto a quel mondo. Nel 2019 la scomparsa della madre, da tempo malata di cancro e oggi la terribile notizia: Manuel Vallicella è morto.

La notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di Uomini e Donne, il quale ha dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita. Anche il blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram ha confermato la morte di Manuel Vallicella: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”.

