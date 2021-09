Lutto a Uomini e Donne. È morto un collaboratore del programma di Maria De Filippi: aveva soltanto 29 anni. Si chiamava Nicolas Lorenzo Vona ed era di Arpino. Il giovane è deceduto nella notte di domenica 19 settembre ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. La sua Mini dopo essersi ribaltata ha proiettato il corpo fuori dall’abitacolo. Il giovane stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri quando, ad un certo punto, è uscito di strada.

Non si esclude, al momento, un malore improvviso o un animale sbucato all’improvviso. Sono in corso le fasi della ricostruzione dell’incidente da parte della Polizia stradale di Frosinone. Nel momento in cui il personale sanitario è arrivato sul posto per appurare cosa fosse successo, per Nicolas Lorenzo Vona non c’era più nulla da fare. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti che abitano lì, svegliati da un forte rumore. Sembra che non siano state coinvolte altre automobili nella tragedia in cui è morto Nicolas.

Nicolas Lorenzo Vona era un ragazzo sempre con il sorriso stampato sul viso e molto socievole. La salma, al momento, si trova presso la camera mortuaria del cimitero di Sora dove ci sarebbero anche la mamma Angela, papà Ugo e la sorella Iris. Non si esclude la possibilità che nelle prossime ore la Procura di Cassino possa decidere di disporre l’autopsia sul corpo.





Il giovane Nicolas Lorenzo Vona faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Proprio i profili social delle trasmissioni Mediaset hanno postato una foto del ragazzo con un ultimo messaggio associandosi al dolore dei suoi cari per la terribile scomparsa.

“Questa notte è venuto a mancare Nicolas Lorenzo Vona, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”. Il giovane era molto conosciuto per questo e in tanti lo ricordano come tra i più attivi quando c’era da fare qualcosa nel paese in cui abitava. Un terrible lutto per tutti.