Nel 2016 Manuel Vallicella ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne Trono Classico durante il corteggiamenti della bellissima Ludovica Valli. La sue esperienza è finita male, perché nonostante il grande feeling la Valli ha scelto Fabio Ferrara, con il quale ha poi partecipato a Temptation Island.

I due si sono lasciati definitivamente e all’epoca in tanti hanno criticarono la Valli per non aver scelto Manuel Vallicella, che nel corso del programma si era distinto per il suo carattere dolce e riservato. Il giovane, sempre amato e seguito sui social, ha deciso si cambiare vita e e a differenza di molti suoi ex colleghi di UeD non si è lanciato nel mondo delle sponsorizzazioni di Instagram.

Manuel Vallicella, come è diventato l’ex corteggiatore di UeD

Dopo il due di picche rifilato da Ludovica Valli, Manuel Vallicella era stato richiamato in studio come tronista ma il 20 febbraio del 2017 il giovane aveva lasciato perché in quell’ambiente non si sentiva di proseguire il suo percorso: “Non sono la persona adatta per stare qui e ho bisogno di trovare la mia serenità con le persone che mi vogliono bene”. Il ragazzo si era scusato anche con le sue corteggiatrici: “Loro non c’entrano niente, il problema sono io”.





Dopo la partecipazione a Uomini e Donne Manuel Vallicella ha dovuto superare un terribile lutto, la morte della madre, scomparsa a causa di un cancro molto aggressivo. Per l’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne è stato un bruttissimo colpo, superato grazie alla grande forza di volontà, al lavoro e allo sport.

Grande appassionato di tatuaggi, dopo aver lavorato per anni come operaio, Manuel Vallicella ha aperto uno studio di tatuaggi e finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno. Il giovane è seguitissimo sui social, dove ancora riceve complimenti per la sua partecipazione a Uomini e Donne.