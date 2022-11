Beatrice Valli incinta del quarto figlio. L’annuncio sui social con una foto insieme ai tre figli e al marito Marco Fantini. Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne.

“Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”, si legge ancora nel post di Beatrice Valli.

Beatrice Valli incinta del quarto figlio: l’annuncio e la foto

Beatrice Valli è incinta e aspetta il suo quarto figlio. L’influencer è mamma di tre bellissimi figli: il primo, Alessandro, è nato dall’amore con l’ex fidanzato Nicola Bovi quando lei aveva appena 16 anni. Le altre due, Bianca, classe 2017, e Azzurra, classe 2020, sono venute al mondo dalla relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini.

L’annuncio è arrivato sui social con un lungo post e una foto che immortala Beatrice Valli incinta insieme al marito e ai figli: “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto! #vallinisfamily”, ha scritto l’influencer. “Non sapevo più come fare a nascondere la pancia, non sono di 6 o 8 mesi come mi avete scritto, ma di poco, 17 settimane, 4 mesi e una settimana, ma sembra già una pancia di sei… Ma è il quarto figlio, ci sta”.

Beatrice Valli è incinta per la quarta volta e sui social ha raccontato come procede la gravidanza: “Questa gravidanza mi ha messo al tappeto: ho sempre nausea e vomito fortissimo tutte le mattine, alcune volte non riesco neanche ad alzarmi per la spossatezza. Le mie forze sono completamente assenti, per questo facevo tanta fatica e poche cose: mi sentivo male”.