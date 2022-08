Bufera su Beatrice Valli e Marco Fantini. Tutta colpa delle loro foto in vacanza, che hanno provocato durissime reazioni da parte di diversi hater. Un attacco frontale in piena regola, che non li ha affatto risparmiati, infatti sono apparsi quantità industriali di offese sotto il post social dell’influencer. Gli ex Uomini e Donne mai avrebbero immaginato di essere insultato in modo così clamoroso, ma lei ha deciso di non restare muta e di accettare supinamente questo bruttissimo trattamento.

Le polemiche su Beatrice Valli e Marco Fantini sono esplose, subito dopo la pubblicazione di alcune foto dalla vacanza. Invece ad inizio luglio tutti erano rimasti a bocca aperta per un altro gesto dei coniugi. I due si erano immortalati all’interno di una piscina, senza alcun vestito addosso, quindi era stato ben visibile il lato B di entrambi. Una visione celestiale per molti accaniti follower, che avevano gradito parecchio questa loro decisione. Oltre a migliaia e migliaia di mi piace, erano apparsi innumerevoli commenti.





Beatrice Valli e Marco Fantini, le foto dalla vacanza criticate dagli hater

Come ha voluto sottolineare il sito Gossip e Tv, Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati bersagliati da critiche per aver pubblicato semplicemente delle foto dal luogo di vacanza. Lei nella didascalia ha commentato: “Quando Alle supera a fare le foto il maestro Marco Fantini”. Successivamente, gli odiatori della rete si sono scatenati con una serie di messaggi molto forti, indirizzati ad entrambi. Quelle immagini della coppia a bordo di una barca, in totale relax, non sono state digerite da molti.

Ecco alcuni dei commenti più aggressivi rivolti sia nei confronti di Beatrice Valli che di Marco Fantini sui social: “Non trasmettete nulla, siete due persone veramente insignificanti. Che brutti e pure molto antipatici”, “Ma per caso, per fare questa vita hai il reddito di cittadinanza?”, “Ma quanto lavorano questi due”. E lei ha subito risposto: “Tutto l’anno facciamo come il resto delle persone di questo mondo. Credete di essere simpatici. Comunque i tanti utenti che scrivono in inglese sono quelli che pagano per stare su tutti i profili. Ne ho bloccati tantissimi”.

Infine, Beatrice Valli ha anche scritto: “Imparate a baciarvi anche davanti ai figli perché non ci vedo niente di male, anzi. Insegnate loro l’amore quello vero e puro”. Questa replica è stata fatta in seguito a questo messaggio di un’utente: “Io e mio marito non ci siamo mai baciati davanti ai nostri figli”. Ore sicuramente non semplici per l’influencer, vittima insieme a Marco Fantini di attacchi ripetuti.

“Completamente nudi”. Beatrice Valli e Marco Fantini, via tutti i vestiti: scatti hot in piscina