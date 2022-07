Beatrice Valli e Marco Fantini nudi, foto hot e web in subbuglio. La coppia, che da poco ha deciso di unirsi in matrimonio, ha osato tantissimo e si è mostrata completamente al naturale. A pubblicare le immagini è stato lui, che ha anche scritto una didascalia ironica nei confronti dei sempre presenti hater. Si sono fatti vedere senza veli e l’entusiasmo dei loro tantissimi ammiratori si è fatto sentire eccome. Una visuale stratosferica e certamente inaspettata, infatti nessuno se la sarebbe immaginata.

Beatrice Valli e Marco Fantini nudi, le foto hot sono già virali. Intanto, lei ha fatto sapere: “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo – ha raccontato recentemente Beatrice Valli a proposito del matrimonio . Allora abbiamo deciso di fare direttamente il rito civile alla villa. Faremo una cosa molto intima. Tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”. Ma torniamo all’attualità e andiamo a vedere insieme le foto e che reazioni i fan hanno avuto.





Beatrice Valli e Marco Fantini nudi, le foto hot fanno impazzire la rete. Lui ha scritto nella didascalia: “Cit: sei un papà”. I due si sono dunque immortalati all’interno di una piscina, senza alcun vestito addosso, quindi è stato ben visibile il lato B di entrambi. Una visione celestiale per molti accaniti follower, che hanno gradito parecchio questa loro decisione. Oltre a migliaia e migliaia di mi piace, sono apparsi innumerevoli commenti di internauti che si sono complimentati con i due coniugi.

Questi i commenti sotto il post di Marco Fantini: “Un gran figo di papà, stupendi entrambi”, “Un gran bel papà e una bellissima mamma”, “Abbiamo madre e padre natura”, “Ma che bei genitori”. Un’autentica ovazione e possiamo dire chiaramente un vero e proprio plebiscito nei confronti di Marco e di Beatrice Valli, che hanno dunque centrato in pieno l’obiettivo. Gli odiatori del web sono stati zittiti e la pagina social del giovane è stata inondata esclusivamente da pareri totalmente positivi.

“Siamo molto stanchi, ma felicissimi” ha aggiunto l’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. Poi Beatrice Valli sottolinea: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”. Questo ciò che avevano invece affermato prima del loro matrimonio.

