“Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. E ancora: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta, è nato il figlio Thiago.

L’annuncio, ovviamente, è arrivato sugli account Instagram della coppia. L’influencer ha annunciato via Instagram la nascita del suo primo figlio, nato dall’unione con il calciatore del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La Nasti è stata spesso criticata per il suo modo di vivere e per come ha scelto di raccontare la gravidanza.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, è nato il figlio Thiago

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono stati molto criticati per il gender reaveal, la festa che si organizza per scoprire il sesso del nascituro. I due, infatti, avevano organizzato il party allo stadio Olimpico scatenando una marea di critiche e accuse di essere stati troppo “cafoni”. Come sempre, la risposta dell’influencer su Instagram era arrivata puntuale e senza troppi giri di parole aveva a sua volta criticato gli haters.

“Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”, aveva risposto Chiara Nasti, che ha avuto il suo primo figlio da Mattia Zaccagni.

Ora, però, è il momento della gioia. Il 16 novembre 2022 Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno dato il benvenuto al piccolo Thiago. Tanti i commenti e gli auguri arrivati sugli account dei neo genitori. “Finalmenteeeeeeeeeeeee, goditi questo bellissimo viaggio!!! Che meraviglia”, scrive Guendalina Canessa. E ancora i messaggi di Valentina Vignali, Giulia De Lellis e i colleghi di Zaccagni.