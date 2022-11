“Lo ha fatto davvero”. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri choc dopo la scelta di Ida Platano

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato lo studio insieme ma a far discutere è la reazione di Riccardo Guarnieri. Niente petali di rosa ma tante parole dolcissime. Spiega Alessandro: “Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia. Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te”. Parole alle quali ha replicato Ida.



“Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te”, racconta la dama bresciana. Una scelta che ha emozionato tutti tranne Riccardo, Roberta e Tina che ha parlato di un fuoco di paglia ed è certa che i due torneranno presto nel programma, da single. “Brava Tina l’unica che dice le cose come stanno infatti Sta scritto che si sono lasciati ce la ritroveremo un’altra volta nel programma con le sue lagna da vittima”, scrive un’utente.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri piange dopo la scelta di Ida



E i dubbi restano: “Ma così rapida scelta non avrei pensato, visto che si è vista prima il dietro quinte di pochi giorni fa quando lei ha detto ho bisogno di tempo e se vuoi aspetta se no vedi tu, questa è una che poi sceglie lui? Solo perché c’è andata a letto? Se si muoveva Riccardo ritornava con lui”. Il cavaliere tarantino pare che non si sia rassegnato facilmente all’idea di aver perso per sempre la sua amata, motivo per il quale le avrebbe mandato questo messaggio subito dopo la scelta.



Segnale del suo dolore è che durante il ballo in studio di Ida e Alessandro Riccardo è scoppiato in lacrime, uscendo dal parterre. La sua reazione non è passata inosservata, sollevando una discussione in studio. “Riccardo ha sbagliato sin dall inizio , lui ha voluto fare la prima donna con lei che invece è capricciosa e deve avere tutto come e quando vuole”.



E ancora: “Fate gli scongiuri che sono tutti invidiosi ahahah soprattutto quei due serpenti a sonagli di Riccardo e Roberta!!! Mettetevi due bei crocifissi al collo sentite a me!!! Mi raccomando Alessandro che Ida merita tanto amore!!!”.