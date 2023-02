Uomini e Donne, in attesa del ritorno di Ida Platano in studio la situazione resta bollente: Maria De Filippi ha attaccato il cavaliere Biagio di Maro mettendolo spalle al muro. Biagio è uno dei protagonisti più discusse di queste ultime stagioni, i suoi atteggiamenti piacciono fino ad un certo punto al pubblico che non giudica benissimo le sue uscite. Oggi, come detto, a intervenire è stata Maria De Filippi tagliando letteralmente la testa al toro.



Il motivo? Incassato un due di picche da Clea Biagio è tornato alla carica con Carla: “Devo dire una cosa bella, devi guardarmi. Voglio che stai calma e tranquilla. La notte quando uno sta solo riflette. Posso dire che i momenti belli ci sono stati. Di tutto quello che è successo ieri non ne parliamo più. Andiamo avanti. I dubbi buttiamoli. Buttiamo il brutto, tutto quello che è successo”, ha detto Biagio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi duro attacco a Biagio De Maro



Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Tina Cipollari, Gianni Sperti e per ultima Maria De Filippi. “Vedo Biagio che è corso a ballare con Clea. Devi rinforzare l’amicizia nata ieri sera? Ma con quale senso? Aiutami a capire. Hai fatto una proposta che hai cambiato dopo 5 minuti. La prima proposta che hai fatto alla redazione stamattina è di conoscere anche altre persone”.



E ancora: “Poi dici… Prima ci provi con la prima proposta, se andava bene la tenevi, sennò… Oggi l’hai capito che Carla non voleva che uscivi con altre, ieri abbiamo capito male tutti. Ti hanno costretto a uscire con Clea?”. Biagio è rimasto in silenzio a differenze dei telespettatori che attaccano a testa bassa. “Ma ora perché se la prendono con Clea che non c’entra nulla…ormai è solo uno schifo…non si capisce più nulla in questo programma”.



“Poi Biagio è quel che è, a me non piace, ma questa per una frequentazione fa tutto sto casino? Una psicopatica, chi si metterebbe in una relazione che già si sa che sarà tossica, con questa pazza, gelosa, possessiva e paranoica?!”. E ancora: ““Biagio, Riccardo e Armando sono dei NARCISISTI, non c’è NULLA che queste donne possano fare e non dovrebbero neanche andare a corteggiarli!”.