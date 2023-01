Va avanti la frequentazione a Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. I due, che già si erano conosciuti nella scorsa edizione, hanno ripreso a vedersi soprattutto dopo l’uscita dal programma di Ida Platano, la storica ex del cavaliere tarantino che ha deciso di voltare pagina approfondendo la conoscenza con la dama romana. Un rapporto che va avanti tra alti e bassi con Riccardo che in un primo momento non ha voluto dare l’esclusiva a Gloria per non precludersi altre conoscenze.

Tuttavia l’attrazione tra i due è evidente e da quello che si è venuto a sapere nelle ultime puntate hanno anche trascorso il Capodanno insieme in una località a metà tra Taranto e Roma. In studio l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri è sempre guardingo, tende a non esporsi più di tanto rispetto a quanto accade quando i due sono da soli lontano dalle telecamere. È quello che più volte ha raccontato Gloria Nicoletti a Maria De Filippi. Ora la dama ha ammesso di essere stanca di questi comportamenti e non ha nascosto che il suo sogno sarebbe quello di costruire qualcosa di concreto fuori da UeD.

UeD, la confessione di Gloria: “Nell’intimità Riccardo mi ha stupito”

Sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti è stata abbastanza chiara e ha lanciato un avvertimento a Riccardo Guarnieri. “Ora basta giocare. Sarà stato anche un gioco, ma ci sono giochi che fanno male”, ha detto la dama che fa riferimento al siparietto tra Riccardo e Roberta avvenuto in studio con l’ex fidanzata che ha provocato il cavaliere in un gioco di seduzione.

“Per me è un periodo di valutazione”, ha ammesso Gloria Nicoletti, aggiungendo che fino a poco fa considerava la frequentazione con Riccardo in una fase “altalenante”, ma adesso le cose sono cambiate e sono riusciti a raggiungere una certa stabilità. “Non ci sono vere sicurezze nemmeno nei matrimoni, ma in un rapporto arriva il momento di prendersi delle responsabilità”, ha dichiarato ancora la dama di Uomini e donne, ammettendo che il suo grande sogno sarebbe quello di riuscire a costruire una famiglia tutta sua. “Sento che è il momento di un cambio di passo. Con Riccardo ho messo da parte dignità e orgoglio, anche perché tra noi ci sono tante affinità”, ha raccontato la dama.

Infine Gloria ha svelato di essere rimasta stupita dagli atteggiamenti di Riccardo Guarnieri nell’intimità. Ha rivelato che i modi di fare del cavaliere l’hanno sorpresa: “Nell’intimità mi hanno stupito la sua dolcezza e la sua sensibilità”, ha svelato la dama, raccontando che Riccardo si commuoverebbe facilmente parlando della sua famiglia e in particolar modo del nonno, oggi novantaseienne.