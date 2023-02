Praticamente è successo di tutto nell’ultima puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani decisamente sugli scudi. Lei dopo un periodo in sordina, caratterizzato da delusioni amorose e dall’assenza di uomini ai quali era fortemente interessata, sembra aver trovato finalmente la persona giusta. E si sono verificati anche dei gesti decisamente intimi, che lasciano ben sperare per il futuro. Tutto è cominciato con un ballo di qualche giorno fa nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Ma subito il pubblico di Uomini e Donne ha capito che Gemma Galgani volesse fare sul serio, così come il cavaliere che si è già infatuato dell’ex di Giorgio Manetti. Dopo quella danza davanti a tutti, entrambi hanno preso la decisione di conoscersi in maniera ancora più approfondita e quindi hanno deciso di uscire in esterna. E ciò che è accaduto ha assunto dei contorni bollenti, quasi da censura. E tutti adesso si augurano che sia davvero arrivato il momento giusto per lei di lasciare la trasmissione in dolce compagnia.

Uomini e Donne, Gemma Galgani hot in esterna con il cavaliere

Dunque, momenti bollenti quelli vissuti dai telespettatori di Uomini e Donne, che hanno assistito ad un’esterna clamorosa di Gemma Galgani. La quale è parsa molto soddisfatta dai primi sviluppi della conoscenza avuta con questo cavaliere. Lui immediatamente ha chiesto di potersi avvicinare sempre più alla dama e di sentire il suo profumo. Ma c’è di più perché l’uomo ha iniziato improvvisamente a darle dei baci sul collo e lei non se l’aspettava minimamente. E la sua reazione è stata sorprendente.

Successivamente i due hanno anche rivelato pubblicamente di aver avuto altri incontri, senza che le telecamere di Uomini e Donne fossero presenti. Ad esempio sono stati all’interno di un ristorante, in un’area più riservata rispetto agli altri clienti. Quindi, passione pazzesca tra Gemma e il cavaliere Silvio, che potrebbero diventare una coppia nel breve termine. Inoltre, c’è stato un massaggio hot che è stato fatto anche nello studio di UeD, nel quale lui le ha toccato delicatamente il suo piede.

Colui che ha pubblicato il video su Twitter ha detto: “La slinguazzata sul collo, aiuto”. E altri: “Ho visto il terrore e la paura negli occhi di Gemma”. Ma scherzi a parte, il rapporto tra la Galgani e Silvio sembra procedere senza intoppi e chissà se riusciranno a fidanzarsi davvero.