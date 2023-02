Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera si avvicina ed ecco che arriva un messaggio a sorpresa da parte della corteggiatrice Alice Barisciani. Un messaggio comparso sul profilo social della ragazza che sembra dire molto molto di più di quanto non facciano le parole. Alice Barisciani negli ultimi giorni è stata al centro delle chiacchiere dei fan del programma che sembrano aver preso in maniera definitiva le parti della bionda Carola data, da molti, come la scelta di Federico. Scelta che, come annunciato nei giorni scorsi, andrà in onda la prima settimana di marzo.



Un esempio di come il pubblico parteggi per Carola viene da questo messaggio social: “Le sono state mosse delle critiche e delle accuse che sono totalmente infondate. Sono state avvalorati dubbi in Federico non facendo il suo bene ma PENSANDO di farlo sulla base di preferenze personali. Carola sta lì per i social? Carola si è fatta amare dal pubblico perché dopo anni c’è una ragazza con una personalità differente che se ne frega di compiacere”.

Uomini e Donne, Alice Barisciani: messaggio a Federico Nicotera



E ancora: “Carola si fa influenzare dai social? Assolutamente no, quando uscirono le anticipazioni delle famosi liti post Natale tutti le consigliavano di mollare l’ascia da guerra ma lei è andata avanti con le sue idee fino a che non ha trovato un punto d’incontro con Federico. Recentemente il pubblico l’ha osannata per essersene andata e a gran voce non volevano che lei tornasse. Lei che ha fatto? È tornata”.



La difesa di Carola non è finita qui: “Carola pensa solo a sè stessa? Direi proprio di no dal momento che è sempre stata lei a mettere da parte i propri dubbi, esterne e sorprese fatte con Alice per riuscire a dimostrare a lui, ha messo da parte la sua ira quando Federico ha chiesto tranquillità per poter giungere ad una scelta consapevole, mettendosi nei suoi panni”.



Parole che Alice non ha mai commentato, preferendo rivolgersi direttamente al tronista: “Ho ancora un mondo da raccontarti”, ha scritto Alice nel suo post social quasi come se stesse chiedendo a Federico di ascoltarla. Di darle la possibilità di viversi fuori dallo studio di Uomini e Donne. Una pieta sopra gli screzi che pure ci sono stati tra i due e uno sguardo ad un futuro insieme.