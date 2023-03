Uomini e Donne, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Federico Nicotera per Alice Barisciani arriva una bellissima sorpresa, a prendere la decisione sembra sia stata Maria De Filippi in persona. Alice, nel corso delle ultime settimane, ha incassato sempre più consensi da parte del pubblico che poco ha gradito il trattamento che la he ha riservato Federico. “All’inizio stimavo Federico ma, per come ha sedotto e abbandonato la povera Alice, non mi piace più”.



“Doveva scegliere molto prima per non farla soffrire ma aspettava la conferma dei sentimenti di Carola prima di farlo, adesso ride felice perché lei ha ammesso di amarlo, ipocrita”. E ancora: “Ha tirato alla lunga solo perché non era sicuro che lei dicesse SI!! Allora a solamente usato Alice per prendere tempo! Questo lo trovo egoista perché ha fatto cose con Alice tali da illuderla e poteva benissimo evitare!!!”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta ad assumere Alice



“Il comportamento di Carola mi sa tanto da furba perché ha ritrattato solo perché temeva la ripercussione del web, a lei tanto caro! Io il suo innamoramento finale lo trovo finto!”. Tra tante accuse c’è chi difende la nuova coppia: “Quella tra Federico e Carola è una bellissima storia che mi auguro abbia un proseguo. Lui dall’inizio si è preso una scuffia per lei, dopo la prima uscita già gli si era smosso tanto dentro e per molto tempo ha messo all’angolo lei per avere dimostrazione del fatto che fosse reciproco”.



“Le parole non arrivavano ma ha saputo comunque aspettare, osservare e perché no anche corteggiare. Lei molto più cauta e ponderata all’inizio, lo ha studiato molto, non si è fatta trasportare subito ma quando le è esploso in mano il sentimento è stata una bomba, non è più riuscita a vederlo con un’altra ragazza, non ha più sopportato le dinamiche televisive e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto a cuore aperto”. Per restare in studio a Uomini e Donne Alice aveva perso il lavoro.



Ora arriva la conferma di una vecchia voce circolata nelle settimane scorse. Secondo a quanto riportato sulle pagine del sito Anticipazioni Tv, alla fine Maria De Filippi avrebbe realmente assunto Alice Barisciani. “L’ex corteggiatrice lavorerà dietro le quinte”, fanno sapere aggiungendo che probabilmente Alice verrà assunta come impiegata. In passato, ad esempio, era toccato all’ex tronista Teresa Cilia che per un periodo di tempo ha lavorato in redazione.