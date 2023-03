A Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di giovedì 16 marzo la scelta di Federico Nicotera, che ha scelto Carola invece di Alice Barisciani. E quest’ultima ha assunto adesso una decisione drastica e clamorosa, che ha rivelato inaspettatamente nelle scorse ore. Si è concessa infatti ad un’intervista a Uomini e Donne Magazine e qui, oltre a soffermarsi sul percorso fatto in questi lunghi mesi nel dating show di Maria De Filippi, ha comunicato anche le sue intenzioni future, che la allontaneranno dall’Italia.

Non è stato affatto facile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne accettare la scelta di Federico Nicotera. Alice Barisciani ci è rimasta estremamente male, anche se in un certo senso si aspettava che avrebbe preferito Carola a lei. Infatti, nella sua conversazione col magazine ha esclamato: “La conferma è arrivata quando c’è stato il loro confronto al centro studio, ho visto che era completamente rapito dalla situazione e ho preso atto di quello che stava succedendo. Ciò che mi dava la forza di andare avanti erano le sensazioni che vivevamo durante le esterne“.

Uomini e Donne, dopo la scelta di Federico Nicotera la decisione di Alice Barisciani

Successivamente, sempre riferendosi a quanto sarebbe accaduto a Uomini e Donne con Federico Nicotera, Alice Barisciani ha voluto aggiungere ancora: “Diventava però sempre più difficile non notare i suoi comportamenti in studio, ho voluto comunque provare fino all’ultimo perché abbiamo passato tanti mesi insieme e c’era una piccola parte di me che diceva di sperarci visto che ero ormai arrivata alla fine. Ha scelto Carola perché era la via più semplice? Non so, la risposta ce l’ha lui. Ho la mia idea, so che per scegliere una persona come mei ci vogliono gli attributi e mi fermo qui”.

Poi il magazine di Uomini e Donne le ha domandato cosa intendesse fare da adesso in poi ed ecco che Alice si è lasciata scappare una novità pazzesca: “Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore. Sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di riuscire a realizzare il mio sogno nel cassetto, che è quello di andare in Africa per fare un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee su tutto e tornare in Italia ancora più carica di prima, pronta a raggiungere – ha concluso – tutti gli obiettivi che ho. Voglio curarmi e andare avanti”.

Intanto, Federico ha raccontato i dettagli sulla prima notte insieme a Carola: “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito. Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava”.