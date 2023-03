Uomini e Donne, dopo la scelta Federico Nicotera e Carola sono pronti a viversi fuori dal programma. Una scelta che alla fine è sembrata la più ovvia quella del tronista, ma non per questo meno tribolata, ma che ha lasciato un ventaglio di polemiche dietro per il modo in cui è stata trattata Alice Barisciani. Alice che ha saputo di essere la non scelta con queste parole. “Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso”.



“Veramente intenso. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco. Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro e ho pensato la modalità con cui ti sei fatta conoscere, standomi vicino. Quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere, tu ci sei stata. Fin da subito mi ha colpito la tua maturità, forse anche il tuo capirmi troppo”.

Leggi anche: “È fidanzato”. UeD, Gianni Sperti si tradisce sui social: costretto a parlare di lui





Uomini e Donne, Federico Nicotera: è vero amore con Carola



“Ho sempre cercato di fare le scelte giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l’ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare quello che mi faceva stare meglio. Non voglio che in nessun modo che pensi che tu abbia qualcosa di sbagliato. La scelta che devo fare oggi non può essere razionale. La mia scelta non puoi essere tu”. E con Carola le cose come vanno?



Sembrerebbe molto bene. Dopo la scelta a Uomini e Donne Federico Nicotera ha raccontato la prima notte insieme: “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito (sorride). Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava”.



E ancora: “Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così”. Carola, da parte sua, ha espresso un giudizio positivo sulla famiglia di Federico Nicotera. “Ho avuto il piacere di conoscere parte della famiglia di Fede immediatamente dopo la scelta. Quando le ho viste ero incredula, non mi aspettavo venissero. Uscita dallo studio mi hanno abbracciata con grande”.