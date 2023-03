Si torna a parlare del nuovo tronista di Uomini e Donne. Si tratta in realtà di un volto già abbastanza noto per il pubblico italiano, in quanto ha partecipato ben due volte al programma come corteggiatore, prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti. Inoltre, Luca Daffrè, ha partecipato a Temptation Island come tentatore ed era in gara all’Isola dei famosi nel 2022, nella quale si è aggiudicato il secondo posto.

La sua presenza all’interno di Uomini e Donne fa già tanto discutere, in quando è capitata una cosa mai successa prima d’ora. Pare infatti che siano stati intasati i centralini, in quanto più di mille ragazze si sono proposte per corteggiare Luca Daffrè. La produzione ha dovuto infatti adattare un nuovo metodo per far scegliere a Luca le ragazze da tenere e portare così in esterna. Hanno diviso le tante ragazze in gruppi da 50 e, al momento, il deejay ne ha già scelte sette dal primo gruppo propostogli dalla redazione.

Uomini e Donne, nuova clamorosa notizia per Luca Daffrè

Al momento Luca Daffrè è già uscito in esterna con diverse ragazze, in particolar modo pare essersi trovato molto bene con Alessandra, che ha deciso di riportare in esterna per una seconda volta. Quasi tutte le ragazze che sono uscite con lui si sono però lamentate del fatto che il tronista di Uomini e Donne sembra essere un ragazzo un po’ superficiale, in quanto ha posto loro pochissime domande. Non mostra dunque tanto interesse nel volerle conoscere nel profondo.

Tra le sette ragazze che Luca Daffrè ha individuato nel primo gruppo, vi è una ragazza già abbastanza conosciuta per il pubblico. Sembra infatti che stia partecipando a Uomini e Donne Lisa Ragno, una famosa tiktoker. Lisa non è una novità all’interno del programma però, infatti ha già partecipato come corteggiatrice per un tronista qualche anno fa. Inoltre è stata fidanzata con Manuel Galiano, che venne scelto da Giulia Cavaglià durante il suo trono.

Lisa Ragno ha un profilo che conta più di 5 milioni di mi piace e soprattutto più di 216mila follower. Al momento Luca Daffrè non ha ancora portato in esterna la famosa tiktoker e non ci è dato sapere se e quando lo farà. Non resta quindi che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne.