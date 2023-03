Uomini e Donne, Maria De Filippi prepara la rivoluzione e sembra proprio che Gianni Sperti e Tina Cipollari potrebbero farne le spese. Sono stati giorni molto complessi questi il dating che ha visto il saluto della coppia formata da Federico Nicotera e Carola non senza polemiche. A far discutere era stato soprattutto il modo con il quale il tronista aveva annunciato ad Alice di essere la non scelta e la risposta di lei. Per chi no avesse seguito le puntate precedenti Federico aveva esordito attaccando Alice.



“Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso. Veramente intenso. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco. Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro e ho pensato la modalità con cui ti sei fatta conoscere, standomi vicino”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti a rischio? Il caso Aurora



E ancora: “Quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere, tu ci sei stata. Fin da subito mi ha colpito la tua maturità, forse anche il tuo capirmi troppo. Ho sempre cercato di fare le scelte giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l’ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare quello che mi faceva stare meglio”.



“Non voglio che in nessun modo che pensi che tu abbia qualcosa di sbagliato. La scelta che devo fare oggi non può essere razionale. La mia scelta non puoi essere tu”. Parole alle quali Alice aveva risposto: “Speravo in un finale migliore. Avevo questa convinzione di far stare bene in primis me e la persona che poteva stare al mio fianco. Non rinnego nulla, ma purtroppo a 26 anni è difficile pensare che sia quasi sbagliato che più dai e a volte meno riceve”.



Il trono di Federico è stato comunque un grande successo forse per questo Maria De Filippi ha in mente una vera e propria rivoluzione. A farne le spese potrebbero essere alcuni volti noti dello show Mediaset, tra cui Armando, Roberta e Riccardo: trattasi di tre personaggi da anni in trasmissione. Non sembra a rischio invece il posto di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne anche se più di qualcuno sui social ha mostrato segni di insofferenza per la coppia di opinionisti chiedendone addirittura l’allontanamento. Ancora di più dopo il modo in cui gli opinionisti hanno trattato la dama Aurora, con modi esagerati tali da far sollevare il pubblico.