Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 26 aprile, è avvenuta una violenta lite tra Tina Cipollari ed il cavaliere Elio. Nelle puntate precedenti Elio era apparso a centro studio per aver corteggiato Gemma Galgani e Paola Ruocco. Con entrambe aveva poi chiuso la conoscenza, secondo molti, per motivi futili che sono parsi come delle scuse. Lo scontro con l’opinionista è infatti nato dopo che il signor Elio ha espresso la sua volontà di riprendere a frequentare la dama Paola.

Non condividendo le opinioni di Tina Cipollari, Elio le punta contro il dito dicendole: “Bella”. Da lì tutto è degenerato con una serie di insulti da parte della bionda opinionista, come ‘Sei uno st****o’, ‘Pezzo di m***a’ e ancora ‘Insulti le donne, sei una m***a di uomo’. Dopodiché il cavaliere di Uomini e Donne ha affermato di avere intenzione di prendere dei provvedimenti legali nei confronti della Cipollari, dichiarando: “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perché ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te”.

Leggi anche: “Tutto censurato”. UeD, è successo il finimondo. E Maria De Filippi non ha reagito bene a quella scena





Uomini e Donne, duro scontro tra Tina Cipollari ed Elio

Ciò che, durante questo movimentato episodio di Uomini e Donne, ha colpito maggiormente i telespettatori riguarda la presa di posizione da parte di Gemma. Sorprendendo tutti, infatti, la Galgani ha detto di non condividere per nulla l’atteggiamento di Elio, definendolo maleducato per essersi rivolto in quella maniera ad una donna. La dama torinese, nonostante le varie offese ricevute negli anni da Tina Cipollari, ha affermato di essersi dispiaciuta per ciò che è stato detto da parte del signor Elio.

La frase che ha colpito negativamente Gemma, e anche altre donne del parterre, è stata una in particolare. Ad un certo punto della discussione Elio ha fortemente detto: “L’altra volta, la signora Cipollari si è permessa di dirmi sei un fallito, a me non sta bene perché ho un’azienda e sono conosciuto in tutta Italia. Pagherai, in Italia si paga per queste cose che fai. Se non sai fare questo programma vai a scuola perché l’avrai rubata la terza elementare“.

A questo sono susseguite brutte parole da parte di entrambi. Maria De Filippi ha dovuto fare da arbitro durante la discussione tra Elio e Tina. Soltanto la conduttrice è infatti riuscita a far rientrare le cose, invitando tutti quanti a mantenere la calma ed Elio ad evitare di far partire pratiche legali nei confronti della Cipollari.