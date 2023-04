Oggi, mercoledì 26 aprile, verrà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, nella quale è avvenuta una rissa che ha visto coinvolti due cavalieri del Trono Over. Sin da subito si è però parlato di una censura che avverrà, riguardo tale episodio, da parte della redazione del programma. Difatti, ormai da qualche anno, diverse scene accadute non sono mai andate in onda. La produzione è molto attenta su cosa decidere di trasmettere nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Ad esempio, ricordiamo altri due episodi di Uomini e Donne che hanno ricevuto la censura, ovvero il finto svenimento di Pinuccia in studio e anche il duro litigo che Maria De Filippi ebbe con Armando Incarnato. A quanto pare però i fan sono sempre più convinti che anche questa ennesima discussione, tra due partecipanti del dating show, non verrà mandata in onda, nella quale vediamo coinvolta anche la dama Aurora Tropea.

Uomini e Donne, l’ennesima censura da parte della redazione

Pare infatti che il litigio sia nato proprio in seguito a quanto affermato da parte della Tropea, la quale ha voluto indagare sulla vita privata di Armando Incarnato. Le anticipazioni affermano che la donna ha voluto contattare la ex del cavaliere, Lucrezia, per capire se i due si frequentano ancora senza che nessuno lo sappia. Ha poi fatto ascoltare alcuni messaggi vocali a Gianni Sperti, ma non è venuto fuori nulla di compromettente. Il tutto è poi degenerato con un corpo a corpo, che riceverà la censura, tra l’imprenditore napoletano e Riccardo Guarnieri.

Coloro che erano presenti durante la registrazione hanno assistito a questo brutto diverbio tra i due cavalieri, che li ha poi portati a mettersi addirittura le mani addosso. Uno scontro sicuramente non piacevole da guardare, che proprio per questo motivo la produzione ha deciso di non mandare in onda. Pare che poi la situazione sia rientrata grazie all’aiuto della conduttrice, la quale ha reagito molto male all’atteggiamento aggressivo avuto da Riccardo ed Armando. Maria ha infatti spinto i due a fare pace ed obbligati a stringersi la mano.

La puntata sarà quindi incentrata su un altro episodio, accaduto nella stessa registrazione della lite furiosa tra Guarnieri ed Incarnato. La messa in onda mostrerà a tutti i telespettatori un altro brutto scontro, avvenuto tra l’opinionista Tina Cipollari e il signor Elio.