Uomini e Donne, da Ida Platano arriva una clamorosa risposta a Riccardo Guarnieri: la ex dama ha deciso di intervenire in prima persona dopo le chiacchiere dei giorni scorsi. Per chi non avesse seguito il cavaliere tarantino aveva lanciato un bomba sulla coppia formata dalla ex e da Alessandro Vicinanza. Ex che Riccardo non ha mai davvero dimenticato. Ne sono dimostrazione le parole contenute all’interno di una recente intervista in cui non lascia spazio a dubbi.



Nel dettaglio, infatti, raccontava come: “Ci è voluto del tempo per metabolizzare ciò che è successo con Ida: se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare. Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo”.

Uomini e Donne, Ida Platano: frecciata a Riccardo Guarnieri



Poi Riccardo Guarnieri era stato tranciante nel suo giudizio su Alessandro Vicinanza: “Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo “guerriero”, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Non mi permetto di giudicarlo perché non lo conosco: non so che persona sia nella vita privata e come si rapporta con gli altri”.



Nei giorni scorsi era arrivata un’altra frecciata, Riccardo Guarnieri informava il pubblico di Uomini e Donne di non essere sicuro che tra Ida Platano e Alessandro tutto filasse liscio. “Il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo”, è questo il messaggio social col quale Guarnieri sembra avesse voluto punzecchiare sia l’ex fidanzata Ida che il attuale compagno.



La riposta di Alessandro era stata bruciante: citando una canzone neomelodica (in particolare il verso “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”). Ida Platano ci è andata più pesante: ha utilizzato una semplice Instagram Stories mostrandosi mentre bacia, abbraccia e coccola il fidanzato. Riccardo Guarnieri è stato colpito ed affondato.