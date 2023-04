Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma è vero che c’è stato un tradimento? Nelle ultime ore queste brutte voci hanno travolto la coppia nata sotto le telecamere di UeD che, in effetti, ultimamente si mostra poco insieme sui social. Tutta ‘colpa’ di Riccardo Guarnieri, il cavaliere che è stato fidanzato con la dama di Brescia ed è ancora in trasmissione a cercare l’anima gemella. Proprio una sua Storia di Instagram ha innescato il chiacchiericcio e ora c’è uno sviluppo.

La Storia di Riccardo Guarnieri su Ida Platano e Alessandro Vicinanza? L’ha rilanciata in rete Deianira Marzano, condendola poi con una segnalazione ricevuta da una fan anonima. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo“, ha scritto il cavaliere di Taranto.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza tradimento, come stanno le cose

Quindi la segnalazione che l’esperta di gossip ha ricevuto da una sua follower secondo cui il cavaliere pugliese avrebbe saputo che Alessandro Vicinanza non sarebbe stato fedele con Ida Platano. “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex. Si volaaa”, si legge.

A distanza di poco più di 24 ore dalla diffusione delle voci di crisi sulla coppia di UeD a seguito di questo presunto tradimento, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a fare chiarezza con un post apparso sulla sua pagina Instagram Uominiedonnaclassicoeover: ha smentito categoricamente tutto. E ha anche suggerito a Riccardo Guarnieri di pensare al suo percorso in trasmissione e non punzecchiare più l’ex che è felicemente legata ad un altro da mesi.

In una Storia che ha pubblicato sul profilo con cui riporta le anticipazioni di UeD ha precisato: “Non seguo Riccardo e non so cosa abbia pubblicato”. E poi: “Detto questo non c’è stato nessun tradimento, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno insieme felicemente. Non so se quello che ha scritto Riccardo era indirizzato a Ida e Alessandro ma, se così fosse, gli consiglierei di andare avanti e di non pensare più a persone che non pensano a lui. Pensasse a fare qualcosa all’interno del programma, come trovarsi una ragazza da conoscere e frequentare. Meglio no?”.