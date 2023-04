Una notizia sconcertante sta investendo in queste ore Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tutto sembrava procedere nel modo giusto, almeno fino a qualche ora fa, quando sono uscite fuori delle voci tutt’altro che tranquillizzanti. A rincarare la dose è stato l’ex di lei, Riccardo Guarnieri, anche se per essere precisi non li ha nominati direttamente. Ma gli utenti hanno immediatamente compreso che il riferimento fosse a loro, dato che c’è pure stata una segnalazione clamorosa all’influencer Deianira Marzano.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero essere in procinto di vivere il momento più difficile della loro relazione sentimentale, da quando hanno lasciato Uomini e Donne per amarsi fuori dalle telecamere. Ma ora qualcosa sarebbe andato storto, infatti l’ex dama del dating show di Maria De Filippi potrebbe aver scoperto una cosa bruttissima. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo all’esterno del programma e cosa ha pubblicato su Instagram il cavaliere originario di Taranto.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, brutta scoperta

Partendo da Riccardo Guarnieri, anche se Ida Platano e Alessandro Vicinanza non li ha nominati, ha postato un messaggio che sembrerebbe essere indirizzato alla coppia: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo“. Successivamente Deianira Marzano ha reso pubblica una segnalazione ricevuta da una sua follower, infatti il cavaliere pugliese avrebbe saputo che Vicinanza non sarebbe stato fedele con la fidanzata.

L’utente ha quindi commentato: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex. Si volaaa“. Non abbiamo ulteriori conferme sull’argomento, ma adesso tutti vogliono conoscere la verità. Ci sono due indizi che fanno propendere verso questa direzione, ma mancano le dichiarazioni ufficiali della Platano e del suo partner. Il pubblico di Uomini e Donne è col fiato sospeso e chissà se i tre non si affronteranno nuovamente a centro studio.

Tra l’altro nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile riavvicinamento tra Ida e Riccardo, mentre Vicinanza si trovava in ospedale. Avevano pubblicato entrambi la stessa canzone, a un’ora di distanza l’una dall’altra.