Uomini e Donne, qualcosa tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non tornare: nelle ultime ore infatti i fan della ex coppia hanno notato qualcosa di molto molto strano. La scoperta subito dopo la notizia del malore che ha colpito nei giorni scorsi Alessandro Vicinanza costretto, tra l’altro, alle cure in ospedale. Un malore su cui il silenzio era stato rotto un giorno dopo. A 24 ore dalla foto con la flebo al braccio Alessandro Vicinanza era tornato su Instagram: “Buongiorno. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me”.



E ancora: “Ho passato una giornata in ospedale, ho fatto tutte le analisi. Diciamo che ho il cuore un po’ ballerino, ma mi sono ripreso”. Non era passata inosservata l’assenza di Ida Platano come, poi, non è passata inosservato quello che è successo con Riccardo Guarnieri. Su Twitter, infatti, in tanti stanno commentando la scelta Ida di usare come sottofondo musicale di una sua Instagram Stories la stessa canzone che Riccardo ha pubblicato un’ora prima sul suo account.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano di nuovo vicini? Indizio social



Sulla storia con Ida, e sul motivo del naufragio i fan del programma hanno le idee chiare. “Il caro Riccardo si è dimenticato che manco si spostava per la sua amata Ida 2 mesi in casa sua non si è mai sbattuto per trovare un’occupazione è 10 anni che è in cassa integrazione e non fa nulla per migliorarsi … che non facesse tanto lo splendido che a quasi 50 anni i 2 euro glieli a dati mammina o nonnina dove ancora vive.



Eppure qualcosa sembra non tornare. “Lei non è la prima volta che fa questi giochetti”, “Effettivamente nemmeno io lo supererei Riccardo”, “Molto sospetto”, “Senza vergogna” “Forse è una coincidenza, ma lei l’ha già fatto con la canzone di Shakira”, “Oddio”, questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter. Da parte loro nessun commento con Riccardo Guarnieri, da parte sua, che continua a cercare l’amore dentro il programma con accuse che continuano a piovere da tutte le parti.



Insieme a Armando Incarnato, infatti, Riccardo è tra i personaggi più discussi degli ultimi anni. “Due narcisisti che discutono quando, in realtà, sono identici. Mi chiedo come sia possibile che ci siano ancora donne che vogliano uscire con questi elementi? Tra l’altro, Armando parla male di chiunque quando lui fa esattamente le stesse cose”.