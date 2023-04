UeD scelta all’insegna del romanticismo. Trionfa l’amore nello studio di Maria De Filippi: due protagonisti del programma hanno deciso di uscire insieme per viversi la loro storia d’amore lontani dalla telecamere. Il tutto davanti a uno studio emozionato, commosso addirittura di fronte a tante belle parole. Prima del ‘sii, del ballo e dei saluti, infatti, lui ha letto una bellissima lettera alla donna che gli ha rubato il cuore.

“Sono emozionato – ha ammesso lui -, ho fatto la notte in bianco per scrivere tutto. Un onore per me essere qui davanti a voi donne e soprattutto davanti a te, Tiziana. Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no, perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero di telefono, e tu mi dicesti di dirlo alla redazione”.

UeD scelta: i due protagonisti lasciano insieme lo studio

E ha continuato: “Mi hai chiamato, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a uscire, bellissimo. Ristorante di pesce o pizzeria, abbinato tutto a bacetti che piano piano sono aumentati. Sono uscito con altre donne per mettermi alla prova. Prove per me simpaticamente fallite. Allora ho detto dentro di me “basta, lei ha tutto: è simpatica, semplice, lievemente complicata, gelosa al punto giusto, sensuale e bacia bene”. C’era un po’ tutto”.

“Mi sono chiesto: ‘Cosa cavolo aspetti a chiederle di uscire dal programma e se lei accetta stasera si va a Prato a cena, poi se vuole rimane da me?”. Prima di rispondere, io abbandono, con te sarebbe perfetto”. Quindi, prima della scelta a UeD, Alberto del Trono Over ha salutato e ringraziato tutti. “Però, aspetta. Non è finita. Che fai vieni via con me o vado via solo? Ho voglia di piangere, c’è una cosa per te. Una rosa”, ha concluso prima che entrasse il fiore per Tiziana che, tra le lacrime, ha risposto di sì.

“Sono emozionata. Io ho conosciuto Alberto un mese e mezzo fa, leggerezza è anche avere una persona che ti fa stare bene, che ti alleggerisce i momenti della vita, e lui me l’ha data. Lui ride sempre ma è molto profondo, mi sta dando tanto. Ti voglio bene”, ha detto Tiziana prima di alzarsi per abbracciare Alberto davanti a uno studio molto emozionato per la loro scelta a UeD. Sono anche scese lacrime sul viso di alcuni dei presenti.