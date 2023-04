Uomini e Donne, Roberta Di Padua e la decisione choc sulla tronista. Non è la prima volta e – detto tra noi difficile sia l’ultima – che nel dating show condotto da Maria De Filippi alcuni dei protagonisti si lasciano andare a esternazioni sopra le righe. Insomma, tutti ricordano ad esempio le sfuriate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Recentemente nell’occhio del ciclone ci è finito uno dei ‘pezzi da 90’ del programma di Canale 5, ovvero Armando Incarnato. L’attore e personaggio tv è stato accusato di voler sfruttare la sua presenza nello show non per trovare la donna della sua vita ma per motivi commerciali, cioè fare soldi con comparsate e partecipazioni a eventi. Quello che è successo nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, però entra di diritto nella top 10 degli ultimi tempi. Roberta Di Padua è una vera e propria furia contro Nicole Santinelli.

La decisione di Roberta Di Padua dopo la lite con Nicole

Dopo i litigi delle scorse puntate con Nicole Santinelli l’ex di Guarnieri Roberta Di Padua ha detto: “Sono rimasta a ieri e non ho assolutamente dimenticato quello che mi è stato detto da lei. Quale cosa tra le tante? Ecco, mi sono state dette tante cose e poi passo sempre io per quella che offende. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa e per la quale lei ne risponderà, perché ha detto quella cosa pubblicamente. Se ho intenzione di querelarla? Maria vedremo, adesso vediamo quello che succede”.

“Quando mi ha detto ‘da te ci vengono solo per una sera, da me vengono per fare la storia’ – ha proseguito Roberta Di Padua – Come mai sei venuta in un programma televisivo a trovarti il fidanzato? Visto che sei così fortunata come mai non te lo sei trovato fuori un bel fidanzato? La vendetta è un piatto che va servito freddo ricordatelo. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Quelle cose non si dicono mai a una donna. Ad una donna non si dà mai della poco di buono. Non ho più stima di te, sei vuota e non arrivi. Stai attenta quando ti rivolgi a me e a tutte le donne. Io non darai mai della poco di buono a nessuno. Con sta faccia a triglia lessa devo pure parlare con te, ma smettila. Lessa perché non sai di nulla”.

“Non ho dimenticato quello che mi è stato detto” #UominieDonne pic.twitter.com/jDOh3eKt9p — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2023

Nicole Santinelli ha replicato: “Io ho detto quella frase perché tu hai dichiarato che preferisci i ragazzi giovani perché vuoi leggerezza. Quindi certi uomini che cercano una storia si avvicinano a me, chi cerca leggerezza viene da te, punto. E quando ho detto ‘ci vediamo fuori’ non era una minaccia, ma solo dirti che posso spiegarti fuori da qui. Ma sappi che non ho paura di niente e nessuno”. E il duello a fil di spada e frecciate continua…

