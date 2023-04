Le polemiche a Uomini e Donne intorno a Armando Incarnato non si spengono: negli ultimi giorni si è parlato molto del fatto che il cavaliere napoletano avesse un manager e, addirittura, si fosse proposto per il GF Vip 7. Una notizia che se confermate aprirebbe scenari plumbei. Nelle ore scorse, intanto, è andata in onda il confronto prima e la riappacificazione poi tra Armando Incarnato e Gianni Sperti, due che non se le sono mai mandate a dire. Un momento che se è piaciuto per il messaggio che ha trasmesso non toglie i dubbi su Armando.



Scrive un’utente: “Ma tutta questa importanza ad Armando? A voi della redazione deve piacere molto questo ragazzo. Io lo trovo sempre arrogante, soprattutto nei confronti delle donne, vedi Aurora ecc. Accusa, insinua, offende tranquillamente ma a lui non si può dire nulla sennò queste sceneggiate napoletane con le lacrime. Ma va va”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato al GF Vip 7? Parla Signorini



E ancora: “Io non le avrei stretto la mano. Armando è una persona davvero cattiva. Dice che ogni volta che parla porta le prove…BUGIARDO! Solo del caso “Desdemona” ha portato l’audio altrimenti ha sempre sputato cattiveria su tante, troppe persone senza uno straccio di prove. Lui è proprio perfido…ma vi dimenticate una delle sue ultime frequentazioni dopo una volta che ci era uscito a quella povera ragazza le disse, la mollò sostenendo che aveva problemi alimentari”.



“Lui dovrebbe stare a casa! Quello che mi fa specie è Maria che nonostante tutto lo difende. Capisco che Maria vive serena con e senza Armando però delle volte dovrebbe prendere una netta posizione…perché alla fine dei conti tutto accade nel programma che conduce. Vabbè tanto indovinate come va a finire? Che Armando continuerà a stare appollaiato sulla sedia rossa criticando gli altri e basta”.



Insomma, è chiaro da che parte stia il pubblico. Ora poi, per far piena chiarezza su Armando Incarnato e la sua presunta richiesta di partecipare al GF Vip 7 potrebbe arrivare un colpo di scena. Dopo essersi ritrovata “messa alle strette”, Maria De Filippi ha svelato che avrebbe interpellato Alfonso Signorini per capire la verità dei fatti. Di conseguenza le prossime registrazioni di Uomini e donne, previste il 15 e 16 aprile, potrebbero essere quelle decisive per Armando: la verità sta per venire a galla.