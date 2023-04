Armando Incarnato è ormai da anni un volto presente all’interno dello studio di Uomini e Donne. Spesso è stato protagonista di scontri con cavalieri e dame del trono over. Negli ultimi giorni è avvenuta, invece, un’accusa molto precisa nei suoi confronti, che ha portato l’imprenditore napoletano ad avere dubbi sul restare o meno nel programma. A difenderlo sui social, con grande sorpresa, è stata Barbara De Santi.

Anche lei, per diversi anni, ha partecipato a Uomini e Donne e molto spesso ha discusso proprio con Armando Incarnato. Durante i diversi litigi sono volate, tra i due, parole molto pesanti. Le stesse dinamiche si sono presentate anche con l’altra dama, Aurora Tropea, tornata nel programma da pochissimi mesi. È stata proprio Aurora ad accusare il cavaliere di essere nel reality soltanto per un tornaconto economico e non per cercare l’amore. Barbara De Santi è subito intervenuta, affermando di credere alle buone intenzioni di Armando.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e le accuse su Armando Incarnato

Tropea ha anche dichiarato che, da quanto lei sai, Armando Incarnato ha un manager, che sta cercando in tutti i modi di ‘piazzarlo‘ in televisione. Il 45enne napoletano starebbe dunque cercando soltanto visibilità a Uomini e Donne, cercando di farsi notare il più possibile per poter partecipare a qualche altro reality, come per esempio il Grande Fratello. A differenza di Veronica Ursida e Pamela Barretta, Barbara De Santi ha deciso di scagliarsi al fianco dell’uomo.

Questo gesto da parte dell’ex dama ha sorpreso molto i telespettatori affezionati al programma, in quanto tra i due non c’è mai stato un buon rapporto. Barbara ha affermato di credere ad Armando, in quanto il modo in cui ha reagito alle accuse le è parso spontaneo e molto simile al suo. La De Santi dichiara: “Una persona che vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Impazzivo come lui. Quindi io credo ad Armando”.

Barbara ha fatto dunque riferimento a tutte le accuse che negli anni le sono state fatte durante il suo percorso a Uomini e Donne, alcune proprio da parte del cavaliere campano. Lei ha detto: “La reazione di Armando mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro”.