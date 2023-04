Per Armando Incarnato non è un buon momento tutto, a Uomini e Donne, sembra andare in direzione opposta alla sua. Dopo le accuse di Gianni Sperti ecco che dal passato torna una dama con rivelazioni spiazzanti sul cavaliere che tirano in ballo anche Maria De Filippi. A parlare è Pamela Barretta, dama con cui gli screzi non sono certo mancati. “Sono sempre stata vera nel programma, sono stata la prima a lasciare la tanto amata da questo signore sedia rossa”.



“Quando (Armando Incarnato ndr) devi infangare le persone pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai gettato me* su me* sulla redazione? Quante nei hai dette, peccato che posso avere anche dei messaggi. Oggi potrei anche sganciare qualche bomba, con la verità posso fare male a qualcuno. Taci che è meglio, potrei dire molto altro, sono stata in silenzio fin troppo tempo perché l’impulsività mi ha fatto fare degli errori. Ma tempo al tempo, poi vedremo e uscirà magari qualche bella bomba”.

Uomini e Donne, Pamela accusa Armando Incarnato: “Sei falso”



Così parlava Pamela Barretta su Armando Incarnato. E le parole di oggi non sono meno dure: “Mai avere fretta, qualcuno ha la memoria corta o mente. No perché proprio bene non ne parlava (di Maria De Filippi)”, ha scritto Pamela sui social lanciando così una pesante stoccata nei confronti del cavaliere napoletano. Il cavaliere per ora non risponde. Ma è sicuro che lo farà.



A fare le spese della sua furia nei giorni scorsi era stato Gianni Sperti. Nei giorni scorsi Armando Incarnato aveva mandato una frecciata a Gianni Sperti. “Gli regalerei due specchi e un biglietto – racconta – Uno bianco e l’altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare. In più anche per lui aggiungerei un manuale, quello del perfetto opinionista”.



E per Armando Incarnato i guai a Uomini e Donne non sono finiti qui, Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, Tina ha messo in discussione la credibilità di Armando sostenendo che avrebbe una relazione fuori dal programma. Secca la riposta di Armando: “Siete come le pale eoliche: vi muovete in base al vento”.