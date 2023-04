“Stai ricattando Maria”. Gianni Sperti, accuse choc a Armando Incarnato: panico a UeD

Uomini e Donne, Armando Incarnato nei guai fino al collo: il volto storico del programma è stato, neppure troppo velatamente, accusato da Gianni Sperti di essere fidanzato. E, di più, di avere messo in piedi un ricatto nei confronti di Maria De Filippi. È successo dopo la puntata di ieri quando Aurora Tropea ha accusato il cavaliere napoletano di avere un manager e di aver partecipato ai provini del Grande Fratello. Una versione che ha fatto imbestialire Armando che si è rivolto immediatamente a Maria De Filippi dicendosi pronto ad abbandonare il programma.



Di più ha chiesto a Maria di indagare sul suo conto. “Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio” ha detto Armando. Parole che non sono piaciute a Gianni Sperti che ha invitato Armando Incarnato a non scendere nel vittimismo. Anche perché, spiega, di pregressi ce ne sono molto e tutti con più voci che mettono in cattiva luce il cavaliere.

Leggi anche: “Io ho visto tutto”. Riccardo Guarnieri, il segreto spifferato alla redazione di UeD





Uomini e Donne, Gianni Sperti accusa Armando Incarnato



Spiega Gianni: “Mi arrivano tante segnalazioni anche su di te e sulla tua famiglia ma io non dico niente – ha aggiunto l’opinionista -. Però ogni volta che vado a Napoli ci fermano sia me che Tina e ci dicono che sei fidanzato con una certa Jeanette, noi che cosa dobbiamo pensare?”. Parole davanti alle quali Armando non ha replicato. Ma Gianni non si è fermato qui.



Riprendendo le minacce di lasciare lo studio ha detto: “Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede”. Poi è arrivata un’apertura: “Va bene, Armando. Ti do la mano, l’importante è che quando noi litighiamo ci atteniamo a quello che succede in trasmissione, perché a me non è piaciuto che tu abbia fatto delle insinuazioni sulla mia vita privata. Io nella mia vita privata faccio quello che voglio, la mia vita privata deve rimanere tale”.



Nei giorni scorsi Armando Incarnato aveva mandato una frecciata a Gianni Sperti. “Gli regalerei due specchi e un biglietto – racconta – Uno bianco e l’altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare. In più anche per lui aggiungerei un manuale, quello del perfetto opinionista”.