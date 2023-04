Armando Incarnato protagonista, suo malgrado, della nuova registrazione di UeD. Venerdì 7 aprile 2023 ci sono stati diversi colpi di scena nello studio di Maria De Filippi, come riporta Lorenzo Pugnaloni tra le Storie di Instagram. Per esempio la segnalazione di Riccardo Guarnieri alla redazione sul biglietto che Andrea avrebbe scritto e dato di nascosto alla tronista Nicole.

“Devi credermi stronza”, la scritta. Riccardo Guarnieri si è accorto di questo bigliettino e ha spifferato tutto allo staff di UeD. La tronista si è subito giustificata dicendo che non sapeva che non si potessero ricevere questi bigliettini ma è finita attaccata da tutti in studio.

Leggi anche: “Quello che si merita”. UeD, Armando Incarnato senza pietà: non perdona Gianni Sperti





Armando Incarnato smascherato: via dallo studio UeD

Bufera, dunque, al trono classico nella nuova registrazione ma anche in quello over c’è stato caos. Per Armando Incarnato, si diceva. Chi segue da sempre UeD sa bene che il cavaliere napoletano ha sempre accusato chi avesse un manager ma ora è venuto fuori che anche lui ne ha uno.

A smascherarlo ci ha pensato Aurora Tropea, che ha portato delle prove e aggiunto di avere delle certezze su questo. E dopo le forti critiche di Gianni Sperti, anche Riccardo Guarnieri si è unito alla discussione ed è andato contro Armando Incarnato che, alla fine, ha lasciato lo studio.

Un’altra notizia su Armando arriva dai social. Il cavaliere ha detto ai suoi fan che esistono dei profili fake si spacciano per lui: “Non accettate richieste da questo profilo e non rispondete ai messaggi. Non sono io. A breve capiremo chi è. Mi è stato segnalato anche questo profilo. La gente non sta bene”, ha aggiunto furioso.