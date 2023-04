Armando Incarnato e Gianni Sperti non si sono mai amati, il pubblico di Uomini e Donne lo sa; nel corso degli anni infatti i litigi si sono susseguiti: da una parte il cavaliere napoletano non ha mai fatto mistero di non apprezzare il modo di fare dell’opinionista che, dall’altra parte, continua ad accusarlo di essere in cerca solo di celebrità. Il pubblico di Uomini e Donne, come sempre succede in questi casi, si presenta spaccato con un piccola predominanza dei fan di Armando.



L’ultima frecciata di Gianni, in particolare, sulla dama Sarah con cui Armando ha chiuso non è piaciuta al pubblico social che scrive: “Gianni come i bambini dispettosi deve sempre rompere il c*** (anche Maria lievemente gliela fatto capire). Se esce non ha rispetto se parla e dice quello che pensa parla troppo ma basta. Gianni, forse ti piace Armando perché tutto questo odio mi sembra un po’ troppo: sei insopportabile”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: veleno su Gianni Sperti



Frasi che se avesse letto non potrebbero che trovare il cavaliere napoletano che, anzi, intervistato dal Magazine di Uomini e Donne ha spiegato che tipo di regalo farebbe a Gianni Sperti per Pasqua. “Gli regalerei due specchi e un biglietto – racconta – Uno bianco e l’altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare”.



E ancora: “In più anche per lui aggiungerei un manuale, quello del perfetto opinionista”. Insomma, secondo Armando Gianni non meriterebbe nessun regalo se non un specchio per iniziare a guardare i propri errori prima di quelli degli altri. È sicuro che Gianni risponderà, intanto per ora il l’opinionista sembra avere altri pensieri.



Come per Armando, Gianni è convinto che ci sia un’altra protagonista che sti mentendo: si tratta della tronista Nicole. Gianni crede che lei e Andrea si sentano lontano dallo studio e che stiano preparando un piano per restare in trasmissione il più a lungo possibile prendendo, in questo modo, in giro il pubblico di Uomini e Donne.