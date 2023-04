A Uomini e Donne esplode un altro caso: a lanciare la bomba è Gianni Sperti che spara a zero contro la tronista Nicole Santinelli. Nello specifico l’opinionista solleva dubbi su alcuni atteggiamenti di Nicole che la renderebbe incompatibile con il trono. Non è la prima volta che la bellissima (e super corteggiata) tronista finisce nell’occhio del ciclone. Solo qualche giorno fa contro di lei si era scagliata Roberta Di Padua. L’ex di Riccardo Guarnieri era stata tranciante nei suoi giudizi.



Nello specifico aveva dato della manipolatrice a Nicole, spiegando come in suoi corteggiatori fossero coinvolti in quello che è solo un grande circo in cui l’unico obiettivo è quello di trovare popolarità. E non meno duri sono i commenti dei fan del programma sui social dove davvero in pochi stanno prendendo le difese della tronista.

Uomini e Donne, Gianni Sperti accusa la tronista Nicole Santinelli



“Sinceramente? Non mi piace,ne Lei ne i suoi corteggiatori privi di contenuti sembra che stiano facendo un provino per un film Hard… Lory del Santo scansate proprio”, scrive un’utente. E ancora: “Ma Nicole fa così con tutti, non ho capito?? Sta ragazza mi spiace tanto dirlo ma fino ad ora ha dimostrato soltanto di non avere contenuti, bellissima per carità, ma vuota”.



“C’è da essere obiettivi, non mi trasmette nulla. Sembra una ragazzina alle prime armi e alle prime esperienze, sembra che voglia che le saltino addosso tutti, una gatta in calore”. Parole eccessive che però disegnano bene il clima che si è creato intorno alla tronista a cui Gianni Sperti non le manda proprio a dire. Il motivo, tra l’altro, è grave.



Secondo Gianni “Nicole starebbe ingannando la redazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, perché potrebbe sentirsi in “segreto” con il suo pretendente Andrea. Il sospetto, quindi, è che i due abbiano modo di sentirsi al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi, in segreto e quindi starebbero portando avanti solo una “sceneggiata”. L’invito di Gianni, se la cosa dovesse essere confermata, è chiaro è forte: “Dovrà lasciare il trono”.