Uomini e Donne, in questi mesi che porteranno alla fine del programma c’è una grande protagonista: Roberta Di Padua, pronta a tutto per di trovare l’amore; nelle ultime settimane è stata al centro di numerosi batti e ribatti e liti, tra cui quello con la dama del trono over Aurora Tropea. Aurora, che era già stata nel cast di Uomini e Donne, con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Anzi. Motivo scatenante è stato l’attrito scaturito con la tronista Nicole. Aurora, nel dettaglio, accusava Roberta di essere poco rispettosa.



Un atteggiamento che aveva immediatamente sollevato il pubblico. “Aurora che dice a Roberta di portare rispetto anche a una ragazza di 20 anni. Giusto. Ma ha iniziato la ragazza di 20 anni a mancare di rispetto a una donna prima nella esterna. E poi anche in studio e ha sottolineato che avesse 40 anni. Non è una virtù avere 20 anni!!! Che maleducazione”. Anche stavolta alla base della lite c’è Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua: lite con la tronista Nicole



A quanto si apprende la tronista si è recentemente trovata a fare i conti con le accuse di Gianni Sperti, che l’ha incolpata di parlare in segreto con i suoi corteggiatori. “Il clima – riporta Blastingnews nella anticipazioni – sarà particolarmente teso: Roberta perderà le staffe e punterà il dito anche contro i pretendenti stessi della tronista, tacciandoli di essere inconcludenti e privi di carattere”. Insomma, tanto tuonò che piovve.



Intanto Nicole continua il suo trono. Nelle ore scorse ha rifiutato di baciar Cristian. Anche stavolta la reazine del pubblico non si è fatta attendere. “Ma Nicole fa così con tutti, non ho capito?? Sta ragazza mi spiace tanto dirlo ma fino ad ora ha dimostrato soltanto di non avere contenuti, bellissima per carità, ma vuota.. c’è da essere obiettivi, non mi trasmette nulla”.



E ancora: “Sembra una ragazzina alle prime armi e alle prime esperienze, sembra che voglia che le saltino addosso tutti, una gatta in calore”. Parole che sembrano ricalcare il pensiero di Roberta Di Padua che, dopo quello che ha visto, non ha potuto far altro che intervenire seppur in maniera scomposta.