Splendida notizia per gli amanti di Uomini e Donne. Una coppia che è uscita da poco dal dating show aspetta un figlio. Un annuncio che non è arrivato direttamente da coloro che diventeranno genitori, ma da una persona che segue da vicinissimo le dinamiche del programma, ovvero il blogger Lorenzo Pugnaloni che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Un momento che ricorderanno per tutta la vita e che ha già fatto emozionare migliaia e migliaia di telespettatori.

Parlando di Uomini e Donne e prima di dirvi tutto su questo coppia che attende la nascita del figlio, sappiamo che nei giorni scorsi c’è stata la scelta del tronista Federico Nicotera. Il giovane ha deciso di uscire dal programma con Carola, che è stata preferita all’altra corteggiatrice Alice. Tornando agli ex protagonisti del dating show di Canale 5, hanno subito provato sentimenti fortissimi in pochissimo tempo. E alla fine il loro amore è scoppiato improvvisamente, fino a culminare con la gravidanza di lei.

Uomini e Donne, una coppia aspetta un figlio

Gioia indescrivibile per questi ex protagonisti di Uomini e Donne, che accoglieranno un bebè nella loro casa. L’ex coppia del programma di Canale 5 aspetta un figlio, che allargherà la loro famiglia. Pugnaloni ha ricevuto un messaggio da questa donna, che ha svelato di essere incinta per la prima volta. Una notizia che ha mandato tutti in visibilio. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando. E probabilmente la stessa Maria potrebbe parlarne nel corso di una futura registrazione della trasmissione.

A diventare madre e padre saranno Antonella Perini e Luca Panont, che dopo 3 mesi a UeD avevano deciso di godersi il loro amore a telecamere spente. Queste le parole dell’ex dama del Trono Over a Uominiedonneclassicoeover: “Tremo mentre te lo scrivo. Sono giorni che tentenno, ma non posso più non dirtelo. Queste non sono per un’amica”. E Pugnaloni ha detto: “Ho appena sentito Antonella (trono over) e mi ha dato la splendida notizia che lei e Luca diventeranno genitori!“.

Antonella era stata tronista nel 2006-2007 e poi era ritornata nel Trono Over tanti anni dopo. Lei è una digital creator, che è dedita al benessere, e ha 45 anni. E ora con il suo Luca è pronta ad accogliere nella sua famiglia il futuro neonato o neonata.