“Sono incinta, è tutto vero”. Uomini e Donne, l’annuncio lascia tutti senza parole. Fan in lacrime (di gioia)

Arriva la cicogna a Uomini e Donne. Ad annunciarlo sono i due protagonisti del programma, al loro terzo figlio. Parliamo di Alessia Cammorata e Aldo Palmeri. L’annuncio arriva mentre la coppia si trova in vacanza sulla neve con la sua famiglia in provincia di Catania, in Sicilia. La bellissima Alessia si può vedere con il pancione in bella vista e le sue parole fanno commuovere tutti. Come è noto infatti, i due volti di U&D, sono già genitori di due splendidi bimbi.

E solo qualche tempo fa un dramma ha calpestato la loro felicità. Era il 2021 e Aldo e Alessia erano già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. Dopo un po’ ecco quindi arrivare il terzo figlio in una famiglia pronta ad accoglierlo con “un amore immenso”. Poi improvvisamente “un giorno tutto crollò”. I due racconteranno che il figlio che aspettavano nel 2021 non è mai nato “perché incompatibile con la vita”.

Arriva la cicogna a Uomini e Donne

Qui inizia il pratica il suo racconto: “Seguirono settimane di consulti, visite mediche di ogni giorno, ma la risposta era sempre la stessa: signori ci dispiace. Così a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella là”.

Poi ancora: “Non poteva mica rischiare la sua vita, c’erano due pargoletti che l’aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande”. Poi la svolta: “Alla fine volevo solo un altro figlio, perché tutto questo?”. A quel punto le nuove cure e la speranza: “Invece no, ancora niente ciclo. Stessa prassi, test di gravidanza, ancora negativa”.

E racconta: “Uscì fuori una cisti di cinque centimetri. E ora che si fa?”. Poi il colpo di scena: “Alessia solita prassi, test e poi visita. Ma a quella visita ci arrivammo in tre, mamma, papà e quel fagiolino piccolino. Il test inaspettatamente era positivo. Lì c’era il nostro piccolo miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese”. E ancora: “Il sole arriva per tutti e il mio è più splendente che mai”.

