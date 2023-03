A Uomini e Donne Roberta Di Padua pesantemente attaccata da Aurora Tropea, la dama che dopo due anni è tornata in studio. Un feeling, quello tra le due dame, che mai c’è stato e che ora è tornato a distribuire elettricità. Motivo scatenante è stato l’attrito scaturito con la tronista Nicole. Già nelle settimane scorse Rovetta, intervistata al magazine dedicato al programma, aveva parlato dell’interesse per Andrea Foriglio, il bel osteopata romano che è sceso alla corte di Nicole Santinelli.



“A parte Alessandro, nel programma sono ferma da quattro mesi ma in generale e da aprile scorso che non frequento qualcuno. Sinceramente io stessa mi chiedo ogni giorno come mai non riesca a trovare l’amore, e ancora la risposta non l’ho trovata (sorride). Forse sono una donna troppo indipendente, che pretende tanto e non si accontenta. Come donna mi sento più che realizzata: ho un figlio, un lavoro che amo moltissimo e ho trovato un equilibrio che mi fa stare bene”.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua attaccata da Aurora Tropea



“Un uomo che entra a far parte della mia vita deve farmi stare meglio di così e, soprattutto, non deve crearmi problemi. Inoltre, non sono una che appare come una donna che vuole essere salvata, di cui ci si deve prendere cura, e forse questo a molti non piace”. Tornando alle accuse mosse da Aurora, lei e Roberta Di Padua si sono ritrovate a litigare perché la prima ritiene che Di Padua non sia stata rispettosa nei confronti di Nicole Santinelli.



Con cui la tronista ha avuto un lieve litigio, a causa delle avanches al corteggiatore della tronista. “Io non sono fan di Roberta ma sta volta sto dalla sua, Nicole si crede chissà chi, il suo trono pallosissimo e lei falsissima, preferisco il trono di Lavinia sinceramente, con tutta la sua pesantezza non mi sembra falsa almeno!”. Scrive un’utente.



E ancora: “Aurora che dice a Roberta di portare rispetto anche a una ragazza di 20 anni. Giusto. Ma ha iniziato la ragazza di 20 anni a mancare di rispetto a una donna prima nella esterna. E poi anche in studio e ha sottolineato che avesse 40 anni. Non è una virtù avere 20 anni!!! Che maleducazione”.