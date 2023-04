Una notizia molto importante ha travolto in queste ore la dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. A rivelare tutto è stato il sito Blastingnews, che in anteprima ha voluto comunicare ai telespettatori ciò che accadrà tra non molto. Nella puntata di giovedì 6 aprile è andata in scena una lite furiosa tra la donna e la nuova tronista Nicole, ma tra qualche tempo il pubblico potrebbe doversi abituare ad un cambiamento repentino nel dating show condotto dalla presentatrice Maria De Filippi.

Ma a livello lavorativo non tutti sanno che il volto di Uomini e Donne è conosciuto nel mondo della politica. Infatti, Roberta Di Padua lavora come assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio e da quasi tredici anni si occupa della segreteria: “primo e unico lavoro serio”, confessa senza alcun dubbio per poi parlare di uno dei privilegi del suo lavoro, quello di aver conosciuto “personalità di grande spessore”. La dama UeD poi sottolinea: “Lavoro nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino”.

Uomini e Donne, la notizia su Roberta Di Padua

Entrando nei particolari di Uomini e Donne e di ciò che succederà tra qualche mese, possiamo dirvi che oltre a soffermarsi su Roberta Di Padua il sito Blastingnews ha nominato anche Gemma Galgani. Sebbene sull’amica di Ida Platano ne abbiano dette di tutti i colori, alla fine Maria De Filippi avrebbe preso la sua decisione. Infatti, anche nella stagione televisiva 2023-2024 la vedremo in studio. Se non ci riuscirà in questo periodo, la speranza dei suoi ammiratori è che dal prossimo settembre possa trovare un fidanzato.

Le ultime news propenderebbero verso l’esclusione di Roberta dal parterre di Uomini e Donne. Non è stata in grado di trovare nessun cavaliere, disponibile a frequentarsi in maniera seria e a iniziare una relazione con lei. Quindi, la padrona di casa avrebbe intenzione di rimescolare un po’ le carte e dare presumibilmente spazio ad altri personaggi. La Di Padua sarebbe la prima ad essere mandata via, mentre gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non dovrebbero correre alcun rischio.

Resta da capire anche che tipo di scelta sarà fatta nei confronti di Armando Incarnato, altro cavaliere che è stato criticato duramente soprattutto da Gianni Sperti perché poco attivo in studio alla ricerca di una dama. E vedremo se Queen Mary lo riconfermerà o meno.