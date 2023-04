Colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne. Il nuovo tronista che sarebbe stato scelto da Maria De Filippi è decisamente conosciuto e amato dai telespettatori. Lui è stato protagonista recentemente proprio nel dating show di Canale 5 e anche in passato si era fatto apprezzare sempre nel parterre. Ma è sempre stato abbastanza sfortunato in amore e ora spera che possa esserci un cambio di direzione nella sua vita personale. E ancora una volta la conduttrice potrebbe aiutarlo.

Stando alle nuove notizie su Uomini e Donne, il nuovo tronista potrebbe essere un volto già noto al pubblico. Non è stato specificato se lo vedremmo sulla poltrona rossa già nei prossimi giorno o se dovremo aspettare qualche mese, ovvero dopo la pausa estiva della trasmissione. Ma ciò che è certo è che la fonte è molto attendibile, infatti questa esperta di gossip difficilmente si sbaglia. Ovviamente mancano ancora le conferme definitive, ma tutti sono già in fermento dopo questa notizia.

Uomini e Donne, chi sarà il nuovo tronista

A parlare è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha scritto tra le tante cose anche un post su Uomini e Donne e il presunto nuovo tronista selezionato da Queen Mary. Come detto ad inizio articolo, lui ha avuto spesso e volentieri cocenti delusioni nonostante riceva sempre complimenti dalle ragazze che frequenta e anche dai telespettatori che lo seguono. Adesso potrebbe immergersi in questa nuova e suggestiva esperienza, mai provata prima, che potrebbe regalargli la partner.

A salire sul trono di UeD potrebbe essere Alessio Campoli, cioè la non scelta di Lavinia Mauro che ha preferito fidanzarsi con Alessio Corvino. Nonostante non sia stato scelto dalla ragazza, quest’ultima ha voluto concedergli un ultimo ballo prima di uscire dal programma con l’ex corteggiatore biondo. La Marzoli ha scritto precisamente: “Si vocifera Alessio Campoli sul trono“. Nessun altro dettaglio, ma è bastato questo per infiammare i telespettatori della trasmissione Mediaset.

Campoli, romano di 27 anni, fu la scelta di Angela Nasti diversi anni fa ma la loro relazione fu lampo. Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, opera nell’edilizia ma è anche deejay. Sul social network Instagram è seguito da più di 200mila follower.