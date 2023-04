Riccardo Guarnieri, segnalazione a UeD e bufera in studio. Nella nuova registrazione del dating show, che vedremo in onda la prossima settimana, è successo anche questo: il cavaliere tarantino ha riferito quanto visto alla redazione e ne è nato un caso. C’entra la tronista Nicole, come riporta Lorenzo Pugnaloni tra le Storie Instagram dell’ultima puntata registrata venerdì 7 aprile.

Tra i colpi di scena avvenuti durante la registrazione in quesitone anche una forte accusa ad Armando Incarnato: avrebbe un manager che lo segue. Da qui le forti critiche di Gianni Sperti, che lo ha attaccato dicendo che anche lui fa ciò che poi recrimina agli altri. La fama Aurora ha portato delle prove e ha aggiunto che ha delle certezze e anche Riccardo Guarnieri, oltre alla segnalazione su Nicole, ha sbottato contro il napoletano.

Riccardo Guarnieri, segnalazione alla redazione di UeD

Alla fine Armando Incarnato è uscito dallo studio. Tornando alla segnalazione di Riccardo Guarnieri grazie alle anticipazioni della pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nel segmento dedicato al trono classico si è stato dato ampio spazio a Nicole. Si è scoperto che durante un ballo Andrea ha lasciato un biglietto alla tronista.

Cosa c’era scritto? “Devi credermi stronza”. Riccardo Guarnieri si è accorto di questo bigliettino ed è scattata la segnalazione alla redazione di UeD. La tronista si è subito giustificata dicendo che non sapeva che non si potessero ricevere questi bigliettini.

Si è anche difesa dicendo che in ogni caso su quel biglietto non è che ci fosse scritto chissà quale segreto. Ma nonostante le sue spiegazioni, Nicole è stata attaccata da tutti in studio. Anche da Roberta, con cui ci sono già stati forti dissapori, che le ha dato della falsa. Non solo. Dopo questa segnalazione, Cristian si è alzato e ha lasciato lo studio dichiarando di volersi proprio eliminare, Carlo invece si è detto indeciso se restare o no.