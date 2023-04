A Uomini e Donne si riaccende la rivalità tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: i due cavaliere si contendono una dama appena arrivata in studio, la bellissima Rebecca. Entrambi infatti sembrano aver messo gli occhi su di lei. E non è la prima volta che succede: capitò già con Ida Platano. A proposito di Ida: con Alessandro Vicinanza sembra andare tutto alla grande. Dopo l’addio allo studio la coppia si è concessa dei viaggi insieme negli Stati Uniti e, in questi giorni, Parigi dove Ida ha festeggiato 40 anni.



Contro la coppia aveva tuonato proprio Riccardo, lanciando accuse pesanti che avevano suscitato le reazioni di Alessandro Vicinanza con il quale si era sfiorata la rissa. Riccardo, nel dettaglio, aveva usato parole durissime nei confronti non solo di Alessandro, ma anche di Ida con la quale è stato pure legato da una lunga relazione.

Leggi anche: “Sono già in crisi”. Colpo di scena sulla coppia di UeD, insieme da pochi mesi





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando: lite per un dama



“Tu sei il mio scarto, vergognati, hai sputato su 5 anni di storia, vergognati”, aveva detto Riccardo. Parole davanti alle quali Ida non aveva visto più, si è alzata e faccia a faccia con il suo ex gli ha urlato contro: “Hai cattiveria e rancore represso. Non sei risolto! Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, irrisolto, sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”.



Acqua passata, ora Riccardo è concentrato su Rebecca anche perché la conoscenza con Valentina sembra già finita: con il bagaglio di polemiche che sui social ha iniziato a correre veloce. In pochi infatti salvano Riccardo. “Maleducato, cafone e vanesio. Non l’ha salutata né quando è entrato né quando hanno finito di parlare… Orgoglio di mamma a 40 anni suonati”, scrive un’utente.



Che poi continua: “Pessimo esempio di uomo. Ma la colpa è di queste donne che continuano a venirlo a conoscere”. A quanto pare tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato ci sarebbe stato un avvicinamento molto simile allo scontro tanto da agitare lo studio di Uomini e Donne: le anticipazioni rivelano come nessuno sia pronto a rinunciare a Rebecca.