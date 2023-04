Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non ha perso tempo: con la dama sembra fare davvero sul serio. Nelle ultime settimane il cavaliere tarantino è stato oggetti di discussione e polemiche, addirittura era rimbalzato il rumor che la sua assenza in studio fosse determinata dalla decisione di partecipare all’Isola dei Famosi: una voce che poi si era rivelata infondata. A spiegare le ragioni dell’assenza era stata Maria De Filippi che aveva parlato di un’influenza particolarmente forte che aveva colpito Riccardo.



Riccardo che è tornato più in forma che mai visto il modo in cui si è comportato con la dama appena arrivata al trono over, alla quale ha chiesto di uscire. I commenti dei fan di Uomini e Donne non si sono fatti attendere e non sono lusinghieri nei confronti di Riccardo Guarnieri, che continua a non convincere una buona parte del pubblico.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri esce con la dama Valentina



Scrive un’utente: “A Riccardo lei non piace, l’ha tenuta solo perché gli ha fatto dei complimenti in diretta perché a lui gli interessa solo del suo profilo televisivo!!! A mio parere insignificante”. Lei è la dama Valentina, bellissima e fresca di ingresso in studio. A scommettere sulla storia sono in pochi: “Non gli andrà bene, possibile che ste donne che vengono per lui non abbiano ancora capito che lui ha dei problemi?”.



E ancora: “Lui, Armando ,e Gemma sono da escludere dal programma, ma abbiamo ben capito che è Maria assieme alla redazione a volerli per odiens, non gli interessa i commenti contro, è tutto programmato , vogliono personaggi fissi, naturalmente bisogna anche essere preferiti, insomma dei privilegiati”. Ma tra tutte queste accuse c’è anche chi difende Riccardo Guarnieri dalle accuse.



“Valentina potrebbe essere la donna per lui – si legge sulla pagina social di Uomini e Donne -. Riccardo mi sembra preso da lei. Diamo tempo a questa coppia e vediamo”. Riccardo e Valentina devono aver dato ascolto al consiglio visto che già si sono visti fuori dallo studio. Dopo aver incassato il no di Rebecca ha raccolto il sì di Valentina e, secondo indiscrezioni, l’incontro sarebbe andato molto molto bene.